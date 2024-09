Quelle rentrée 2024 pour les 25 000 collégiens et collégiennes des Pyrénées-Orientales ?

Ce lundi 2 septembre marque le jour de rentrée scolaire pour les élèves de la maternelle au lycée. Dans les Pyrénées-Orientales, ils sont 25 000 élèves à rentrer au collège, dont 20 000 dans les collèges publics. De la sixième à la troisième, ces jeunes vont expérimenter les nouvelles mesures mises en place par le rectorat.

Collèges dans les Pyrénées-Orientales, quels « groupes de besoins » ?

Cette rentrée 2024 s’ouvre sous le signe de cette mesure phare qui a vocation à identifier rapidement les lacunes dans les matières fondamentales, le français et les mathématiques, des élèves de 6e et 5e. Les élèves rencontrant des difficultés pourront bénéficier d’heures supplémentaires de soutien. De la 6e à la 3e, les heures d’enseignement moral et civique sont désormais clairement identifiées, avec 30 minutes hebdomadaires prévues pour chaque niveau. La directrice départementale de l’éducation nationale, Anne-Laure Arino, précisait que « le choc de savoirs » était en place sur l’ensemble des établissements des Pyrénées-Orientales. « Il s’agit de travailler le français et les mathématiques de manière poussée pour que le niveau des élèves augmente et s’améliore sur l’ensemble du territoire. »

La responsable académique justifiait cette mesure lors d’une conférence de presse de rentrée. « Les Pyrénées-Orientales ont besoin de cette augmentation du niveau. On observe, ici à Perpignan, mais aussi dans le rural, dans certaines classes, près de 30% des élèves n’ont pas les attendus en français et mathématiques par rapport à leurs tranches d’âge. »

Aucun collège public des Pyrénées-Orientales n’est concerné par l’expérimentation sur « la pause numérique »

Au niveau national, 200 collèges ont été sélectionnés par le ministère de l’éducation pour expérimenter la pause numérique. En clair, les élèves devront déposer leur smartphone dans des casiers, et ne pourront les récupérer qu’à la fin des cours. Cette mesure qui devrait être généralisée dès le mois de janvier 2025, est selon la Ministre de l’Éducation nationale démissionnaire, un moyen de « prévenir les violences en ligne, à limiter l’exposition aux écrans et à faire respecter les règles encadrant l’usage des outils numériques. »

Le kit « mes premières règles et le « livret harcèlement » distribués aux collégiens

Dans les Pyrénées-Orientales, les collèges publics sont sous la responsabilité du Conseil départemental. Ce jour de rentrée scolaire est aussi pour l’élue en charge des collèges, Marie-Pierre Sadourny, de distribuer les kits « Mes premières règles » pour lutter contre la précarité menstruelle et le livret « Stop harcèlement pour sensibiliser dans les établissements contre le harcèlement scolaire.