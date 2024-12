Golf de Villeneuve-de-la-Raho, le cadeau de Noël des militants écolos

Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2024, plusieurs militants écologistes ont mené une action pour dénoncer le futur golf de Villeneuve-de-la-Raho. Photo © XR66.

« Un golf dans les PO, c’est pas un cadeau »

Malgré les actions sur le terrain comme en justice, les travaux de construction du très controversé golf de Villeneuve-de-la-Raho avancent à grand pas. La phase de commercialisation a même commencé. Mais les militants écologistes ne lâchent pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme « aberration » : golf dans un département qui souffre de la sécheresse depuis trois ans.

Ce dimanche, les écologistes ont adressé un communiqué de presse aux rédactions. Ils revendiquent l’action intitulée « Un golf dans les PO, c’est pas un cadeau ». Le groupe Extinction rébellion Perpignan qui prône l’action non-violente précise : « Des lutins rebelles semblent avoir récupéré les filets en plastique qui entourent le golf et les avoir recyclés en un paquet cadeau géant. Une banderole a été hissée au pied du sapin : un golf dans les PO, c’est pas un cadeau ! »

L’objectif de cette action symbolique à quelques jours des fêtes de fin d’année est de rappeler aux promoteur du projet et à l’opinion publique que les écologistes restent mobilisés. Malgré la poursuite des travaux, les militants et les militantes réaffirment leur engagement et déclarent que « la lutte continue ». Ils ne croient pas au Père Noël, mais formulent un souhait pour 2025, l’arrêt définitif du projet de golf. « Bien qu’il ait plu en décembre, la crise hydrique dans le département est toujours d’actualité et la construction d’un golf toujours aussi menaçante pour la biodiversité et les besoins en eau de la population. »