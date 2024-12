Perpignan : Le palmarès 2024 du magazine Le Point distingue trois établissements Elsan

L’hebdomadaire Le Point a récemment dévoilé son palmarès 2024 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Ce classement, fondé sur une analyse approfondie de la base de données PMSI (Programme médicalisé des systèmes d’information), met en lumière les performances de 321 établissements privés dans 85 disciplines. D’après un communiqué de presse du groupe Elsan, trois de leurs établissements situés dans les Pyrénées-Orientales se distinguent.

Cardiologie, cancérologie, urologie… les pôles d’excellence des cliniques Elsan des Pyrénées-Orientales

Située à Perpignan, la Clinique Saint-Pierre confirme son excellence en cardiologie et dans la prise en charge des cancers. Elle se classe 3ᵉ au niveau national pour le traitement de l’infarctus du myocarde et 7ᵉ pour les cancers ORL, tout en étant reconnue dans neuf autres disciplines liées à ces domaines. À Cabestany, la Polyclinique Médipôle Saint-Roch se distingue particulièrement en urologie, décrochant la 2ᵉ place nationale pour la prise en charge des cancers de la vessie et la 6ᵉ pour les calculs urinaires. En outre, l’établissement affiche des résultats remarquables en ophtalmologie.

La Polyclinique Méditerranée, également située à Perpignan, se hisse parmi les meilleures maternités de France, renforçant sa réputation pour l’accompagnement des futures mères et des nouveau-nés dans un cadre médicalisé et bienveillant.