Polyclinique Médipôle à Perpignan : Quelle feuille de route pour le nouveau directeur ?

Article mis à jour le 8 novembre 2024 à 18:37

Ce 8 novembre 2024, le nouveau directeur rencontrait la presse des Pyrénées-Orientales lors d’un échange informel. L’occasion pour Bruno Jeanjean de rappeler son parcours, ses valeurs, sa feuille de route et les moyens pour y parvenir.

À 55 ans, Bruno Jeanjean est loin d’être un novice dans la fonction de direction d’établissements privés. Après un bac+5, il a piloté plusieurs cliniques. Au sein du groupe Elsan, il a, durant plus de dix ans, été à la tête de la Clinique d’Occitanie à Muret. S’il a pris ses fonctions de directeur de Médipôle depuis septembre, dès le mois de janvier 2025, il assurera également la direction territoriale du groupe Elsan pour les Pyrénées-Orientales et l’Aude. « Je me suis orienté vers ce parcours, parce que je voulais, sans être soignant, apporter mon concours à la prise en charge des gens malades. »

Médipôle Saint-Roch est un établissement de santé pluridisciplinaire qui compte 300 lits, 18 salles de blocs opératoires, 680 collaborateurs et plus de 120 médecins. Si son service des urgences ne fonctionnait plus en H24 depuis le mois d’avril dernier, le nouveau directeur l’assure, dès le mois de janvier 2025, les urgences accueilleront aussi les patients en nuit profonde.

Pour que les patients d’ici ne soient pas contraints d’aller à Toulouse ou Montpellier

Sur la feuille de route du nouveau responsable, il y a la volonté pour le groupe Elsan de « faire émerger et consolider les pôles d’excellence et d’activités » au sein de l’établissement de santé. Parmi ces pôles, Bruno Jeanjan liste la chirurgie digestive, l’urologie, l’ophtalmologie ou la néphrologie. Pour le nouveau directeur, « l’objectif ultime est d’éviter que des gens d’ici ne soient contraints d’aller se faire soigner à Montpellier ou à Toulouse. »

Au-delà de consolider ces pôles, Bruno Jeanjean pense qu’il y a aussi une vraie réflexion à mener autour des pathologies du rachis. Qu’il s’agisse de chirurgie ou de médecine, selon le cadre d’Elsan, il faut imaginer la mise en place d’un centre spécialisé dans les maladies du dos. « Il y a une offre à l’hôpital, mais vu le niveau d’activité, il est évident qu’on ne répond pas à la demande. Aujourd’hui, on transfère beaucoup de patients à Montpellier et à Toulouse. »

Catalan d’adoption et de cœur, Bruno Jeanjean se dit « honoré de rejoindre Médipôle et de poursuivre son développement aux côtés de ses équipes de professionnels compétents et engagés. Ensemble, nous renforcerons l’excellence des soins proposés, tout en garantissant une prise en charge accessible et de qualité pour tous nos patients. »

Quid de la prise en charge des pathologies des personnes âgées dans les Pyrénées-Orientales ?

Face à la désertification de l’offre de soins et au vieillissement de la population, la prise en charge médicale des personnes âgées est un vrai défi dans les Pyrénées-Orientales. Selon le nouveau directeur de Médipôle, depuis le mois de juin 2024, la polyclinique a intégré un dispositif expérimental de l’Agence régionale de santé, tout comme l’hôpital de Perpignan.

« L’ARS nous a missionnés pour organiser des cellules de coordination territoriales pour les patients de plus de 75 ans. » Que le patient soit en établissement, en Ehpad, ou chez lui, cette cellule permet de lui trouver le parcours le mieux adapté à sa situation. Une meilleure orientation dans la prise en charge afin d’éviter que les personnes âgées ne restent des heures sur un brancard dans un couloir des urgences. C’est aussi une réponse au médecin généraliste qui ne sait pas où diriger cette dame de 82 ans qui vient de tomber chez elle », illustre Bruno Jeanjan comme exemple.

« La cellule va coordonner le parcours selon le descriptif médical. Et va trouver le point de chute le plus approprié à sa pathologie ; qu’il s’agisse de prise en charge médicale ou de rééducation. C’est une vraie plus-value pour les patients et leur famille », concède Bruno Jeanjan.

Pour les patients âgés, selon le directeur de la clinique, il est aussi important de rappeler la qualité de la prise en charge de l’Hospitalisation à domicile. Pour la HAD, les Pyrénées-Orientales sont couverts par l’hôpital et la polyclinique Médipôle. Et le directeur de rappeler que, dans ce cadre-là, l’entente et la complémentarité avec l’hôpital public sont primordiales. « On a la chance d’avoir une structure remarquable d’hospitalisation à domicile qui rend énormément de services. Cela évite des hospitalisations et permet de maintenir certains patients dans leur environnement de vie habituel. »