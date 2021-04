Épargne participative régionale | Prêt à investir dans une entreprise locale comme Payote ?

Lancée dès le mois de février pour les entreprises, la plateforme EpargneOccitanie.fr est désormais accessible pour les investisseurs ; une idée venue d’un constat commun dressé par la Chambre de Commerce et la Région Occitanie. “Les Françaises et les Français ont plus que jamais envie de donner un sens à leurs achats, à leurs actes économiques, et aussi à leur épargne” dixit Carole Delga.

Ainsi est né cet outil qui permet de faire “matcher” les épargnants avec les entreprises désireuses de faire appel à l’investissement participatif. Alain Di Crescenzo, président de la CCI Régionale rêve de lever un milliard d’euros ; “un milliard d’euros pour créer 17.000 emplois”. Plus pragmatique, Carole Delga table quant à elle sur 20 à 30 millions d’euros sur les cinq prochaines années.

Parmi les entreprises présentes sur la plateforme, les espadrilles Payote. Olivier Gély bien connu en Pays catalan recherche 120.000€ qui contribueront à la création de 150 emplois à Perpignan. L’investissement est possible dès 100€, un investissement qui rapporte entre 3 et 5% par an selon l’entreprise soutenue. Pour Payote, le rendement annuel sur 3 ans est de 5% ; un taux bien supérieur à celui du marché.

En @Occitanie, les citoyens peuvent désormais investir leur épargne dans l’économie réelle et responsable, près de chez eux, dès 100€.

♦ 11 entreprises sélectionnées sur 250 projets présentés.

Une sélection rigoureuse par le partenaire de l’opération, Wiseed, et un accompagnement des entreprises par la Région seront le gage du sérieux pour les épargnants. Car si l’opération présente un risque de perte de capital comme toute opération financière, Mathilde Iclanzan, Directrice Générale Adjointe de Wiseed, se veut rassurante. “Nous devons prendre le temps de la sélection. Nous ne doutons pas que d’autres projets viendront à nous. Tous ne seront pas éligibles, mais il est trop tôt pour donner un ratio”

Afin de mettre en confiance les investisseurs, Mathilde Iclanzan rappelle l’expertise de l’entreprise de financement participatif créée en 2008. La vice-présidente en charge du développement économique, Nadia Pellefigue insiste sur le taux de 80% de pérennité des entreprises accompagnées sur le plan financier, technique ou intellectuel.

“Les projets sélectionnés bénéficient non seulement d’une visibilité accrue grâce au portail régional mais également d’un « coup de pouce » financier. La Région intervient, au cas par cas, en complément des fonds levés auprès des particuliers. La rémunération est propre à chaque projet en fonction de la maturité, du risque et de la typologie d’investissement”.

♦ Un ticket d’entrée dès 100€ pour un rendement entre 4 et 6%.

La responsable de Wiseed précise que la rémunération est propre à chaque projet ; en fonction de la maturité, du risque et de la typologie de l’investissement. Ainsi pour Payote et son nouvel atelier, il s’agit d’un financement de type obligation simple (prêt sur 3 ans rémunéré à 5%) d’un montant de 120.000€. Chaque année, l’investisseur qui aura investi 100€ percevra, dès la première année, 33,33€ de remboursement de capital plus 5€ d’intérêts, et ainsi de suite pour, à la fin des 3 ans, percevoir 110€ ; soit 10€ de plus que le capital investi.



18/10/2017, Perpignan, France, Prix Sauvy Payote © Arnaud Le Vu / MiP

Si vous voulez investir dans les technologies du futur, et notamment les solutions de transport vertes, l’entreprise Aura Aéro recherche 1,5M€ sur 2 ans pour lancer un avion électrique à horizon 2026. Le rendement annuel de l’épargne investi dans cette entreprise est de 6%. L’entreprise basée à Toulouse cherche à diminuer l’empreinte carbone du transport aérien. Le constructeur toulousain s’est donné pour mission de développer des avions répondant aux enjeux de transition énergétique et s’appuyant sur une structure digitale unique.

“Aura Aéro a inauguré en mars 2021 sa nouvelle unité de production sur le site de l’aéroport de Toulouse-Francazal ; unité qui accueille les zones d’études, d’usinage, de montage, la chaîne d’assemblage final, de test et de livraison client. Cet outil industriel va d’abord permettre la production en série des avions biplaces de la gamme Integral”.

En 2024, Aura Aéro a prévu la sortie du prototype de son avion 100% électrique ERA, avion régional à propulsion électrique de 19 places, pour une mise en service en 2026.

