En France, une personne sur sept de 15 ans ou plus est handicapée

Article mis à jour le 19 février 2023 à 08:15

En 2021 en France, 14 % des personnes de 15 ans ou plus vivant à domicile, sont handicapées. Cela représente 7,6 millions de personnes qui peuvent être touchées par un handicap sensoriel, physique ou cognitif ou être restreintes dans les activités de la vie quotidienne en raison d’un problème de santé.

5 % de la population cumule même ces deux types de difficulté selon cette récente étude de la Drees. Plus l’âge augmente, plus cette proportion est en hausse. Quels sont les moyens utilisés par ces personnes en situation de handicap pour les aider dans la vie quotidienne ? Les aides dépendent-elles du type de handicap ? Photo de Une : match des Handi Dragons face à Montauban le 21 avril 2019.

Des restrictions liées au handicap qui augmentent avec l’âge

Avant 60 ans : 7 % des personnes ont au moins une limitation fonctionnelle sévère et la répartition selon le type de limitation est équilibrée :

– 4 % ont au moins une limitation physique ;

– 3 % au moins une limitation sensorielle ;

– 3 % au moins une limitation cognitive. Après 60 ans : la part des personnes atteintes par une limitation fonctionnelle passe à 24 % et la répartition est plus inégale :

– 17 % ont une limitation physique ;

– 10 % une limitation sensorielle ;

– 6 % sont touchées par des limitations cognitives.

Les limitations cognitives, qui sont les principales limitations rencontrées avant 35 ans, restent stables puis sont en très forte hausse après 75 ans. Les limitations physiques et sensorielles deviennent plus nombreuses entre 40 et 54 ans.

La déclaration d’une forte restriction dans les activités habituelles augmente elle aussi avec l’âge puisqu’elle concerne : 4 % des 15-59 ans contre 11 % des 60 ans et plus. Elle augmente régulièrement après 30 ans et jusqu’à 59 ans, puis diminue légèrement, et repart à la hausse à partir de 70 ans. Les 60-69 ans, le plus souvent à la retraite, peuvent se sentir moins souvent limités dans leurs activités de la vie quotidienne puisqu’ils ne sont plus gênés dans le cadre professionnel. Une fois passés 70 ans, les problèmes de santé augmentent et ont un impact sur la vie quotidienne.

Source : Drees, enquête Vie quotidienne et santé, 2021, traitements Drees. Infographie © Drees.

Plus de difficultés après 75 ans

27 % des personnes de 15 ans ou plus qui ont au moins une limitation fonctionnelle sévère en ont deux ou trois. Cette fois encore, plus l’âge augmente, plus les situations de cumul sont fréquentes. Entre 15 et 74 ans, moins de 1 % de la population cumule les trois types de limitations fonctionnelles. Mais cette part passe à 5 % pour les 75 ans et plus et à 10 % chez les 80 ans et plus alors que cette tranche d’âge ne représente que 7 % de la population de 15 ans et plus.

Plus l’âge avance, plus les limitations cognitives sont couplées à d’autres types de limitation. Entre 15 et 29 ans, 24 % des personnes vivant avec une limitation cognitive sévère ont également une limitation physique ou sensorielle. Cette proportion augmente de façon régulière avec l’âge. À 75 ans et plus, c’est le cas pour 87 % des personnes qui ont au moins une limitation cognitive sévère. Les 30 ans et plus touchés par une limitation physique sévère ont également plus fréquemment un autre type de limitation, le plus souvent cognitif. Aux âges plus avancés, les limitations physiques sont plus nombreuses mais les personnes ont moins souvent une autre limitation sévère. Ce n’est qu’à partir de 75 ans que la part des personnes qui ont plusieurs types de limitations sévères augmente.

Les femmes et le handicap

15 % des femmes – contre 13 % des hommes – ont une limitation fonctionnelle sévère ou une forte limitation d’activité en raison d’un problème de santé. Si avant 40 ans, la part des femmes et des hommes est identique, ce n’est plus le cas après. À partir de 40 ans, les femmes ont plus souvent que les hommes au moins une limitation fonctionnelle sévère. L’écart se réduit entre 60 et 69 mais se creuse de nouveau à partir de 80 ans. Cela s’explique par les limitations physiques sévères plus importantes chez les femmes. Entre 75 et 84 ans, 25,5 % des femmes ont au moins une limitation fonctionnelle physique, contre seulement 18,1 % des hommes. L’écart est encore plus important pour les 85 ans et plus. En revanche, les femmes sont moins concernées que les hommes par des limitations sensorielles et ont notamment, moins de problèmes d’audition.

Source : Drees, enquête Vie quotidienne et santé. Infographie © Drees.

Aides techniques, entourage, professionnels, quelles solutions face au handicap ?

7 % des personnes de 15 ans ou plus vivant à domicile ont recours à une aide technique et 3 % utilisent un aménagement dans leur logement. Les personnes atteintes par au moins une limitation fonctionnelle sévère ont plus souvent recours aux aides techniques. 46 % des personnes touchées par une limitation physique, seule ou couplée à un autre type de limitation, ont besoin d’une aide technique et 23 % ont un aménagement dans leur logement. 63 % des personnes qui cumulent les trois types de limitation ont une aide technique et 35 % un aménagement du logement. Au total, 8 % de la population globale dispose d’une aide technique ou d’un aménagement du logement. L’utilisation de ces aides croît avec l’âge puisque seul 1 % des 15-29 ans utilisent une aide technique ou un aménagement du logement contre 35 % des 75 ans et plus.

10 % des 15 ans et plus vivant à domicile sont aidés soit par une personne de leur entourage (9 %) soit par un professionnel (5 %). Les personnes qui reçoivent l’aide d’un professionnel sont plus âgées que celles aidées par un proche, 70,2 ans contre 63,5 ans. Cela s’explique par le fait qu’il est plus difficile pour l’entourage d’aider une personne âgée dans les tâches de la vie quotidienne. Dans ce cas, l’aide d’un professionnel devient nécessaire. Par ailleurs, plus les personnes sont âgées, moins elles ont de chance d’avoir un proche en assez bonne santé pour leur venir en aide au quotidien. Les personnes touchées par une limitation cognitive sont plus souvent aidées au quotidien, même lorsqu’elles ne sont pas très limitées dans les actes de la vie quotidienne. 43 % des personnes vivant avec seule une limitation cognitive sont aidées par une personne au quotidien alors que seulement 23 % déclarent une forte restriction dans leurs activités. Les personnes avec une limitation de la vue ou de l’audition ont le moins souvent recours à une aide humaine et sont les moins limitées dans les actes de la vie quotidienne.