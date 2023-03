Aides, prestations, assurances, CPF… ce qui change au 2e trimestre 2023

Le 1er juin 2023, la loi Lemoine entre en vigueur pour les anciens contrats d’assurance. Les emprunteurs pourront désormais résilier leur assurance de prêt à tout moment. Les nouveaux contrats bénéficiaient de cette loi depuis le 1er juin 2022.

Deux décrets importants concernant l’activité de psychiatrie vont apporter quelques changements dès ce 1er juin. La dénomination « psychiatrie de l’adulte » remplace celle de « psychiatrie générale » et celle de « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » se substitue à celle de « psychiatrie infanto-juvénile ». De plus, une autorisation par mention (et non plus par forme de prise en charge) sera indispensable.