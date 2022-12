Hausses de tarifs, aides, épargne… Ce qui change au 1er janvier 2023

Prendre le train reviendra plus cher à partir du 10 janvier 2023. SNCF Voyageurs prévoit une hausse moyenne de 5% pour les billets de train pour faire face à la crise énergétique. Ce sont les billets achetés à la dernière minute, les trajets professionnels ou encore les itinéraires les plus demandés qui seront les plus touchés par cette augmentation. Les tarifs des billets achetés à l’avance et des trajets les moins chers ne devraient pas être impactés par cette augmentation ; la SNCF ayant annoncé l’application d’un « bouclier tarifaire ». Changer l’horaire de son train ou annuler son voyage sera aussi plus onéreux et le délai d’échange sera réduit.