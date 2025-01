Airbnb, passoires thermiques, tickets-restaurants, retraites, RSA… Ce qui change au 1er janvier 2025

Comme chaque année, le 1er janvier apporte son lot de nouveautés. Des changements impactent la vie quotidienne, les finances, ou la santé. Mais en 2025, la situation politique de la France et l’absence de budget pour 2025 a des conséquences concrètes sur ces évolutions.

Tickets-restaurants, timbre, retraites, location… Les changements de la vie quotidienne

De nouvelles règles s’appliquent aux locations de meublés touristiques. Les taux et les plafonds d’abattement fiscal les meublés classés et chambres d’hôtes évoluent. Autre nouveauté : les communes ont maintenant la possibilité de limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes.

En France métropolitaine, les propriétaires n’ont plus le droit de louer un logement classé G suite au diagnostic de performance énergétique. Cette interdiction concerne la location des « passoires thermiques » via un nouveau bail, une reconduction tacite et au renouvellement.

Longtemps reportée, l’utilisation des tickets-restaurants est désormais limitée aux seuls les aliments directement consommables, tels que les sandwichs, les fruits ou les légumes. Les professionnels de la restauration dénoncent cette dérogation à la règle instaurée en 2022, dans un contexte de forte inflation. Selon les restaurateurs, le fait de pouvoir acheter les pâtes ou du riz avec ses titres-restaurants a lourdement impacté le secteur.

Un 1er janvier ne serait pas un vrai 1er janvier sans hausse du prix du timbre. Les prix des courriers et des colis augmentent de 6,8% en moyenne. Ainsi, le tarif d’une lettre verte passe de 1,29 à 1,39 € et celui d’une lettre recommandée de 5,36 à 5,74 €.

Le 10 décembre 2024, le ministre de l’Économie avait annoncé une revalorisation des retraites de base de 2,2%. Un taux qui s’appliquera malgré la censure du gouvernement de Michel Barnier et l’absence de vote du budget 2025.

Du changement également pour les entreprises

Déjà mis en place pour celles et ceux qui souhaitent créer leur entreprise, le Guichet unique devient la seule plateforme pour réaliser les formalités administratives.

Pour la gestion et le suivi des entreprises en difficulté, les tribunaux des activités économiques prendront la place des tribunaux de commerce, y compris pour les procédures amiables et collectives.

Enfin, le champ d’application et le taux de la prime dédiée à la mobilité des salariés sont réévalués le 1er janvier.

ZFE, taxe sur les émissions de CO2… Quels changements pour les automobilistes et les motards ?

L’accès aux ZFE (Zones à Faibles Emissions) de Paris et Lyon se durcit à partir de ce 1er janvier 2025. Les véhicules particuliers porteurs d’une vignette Crit’Air 3 ne pourront plus, sauf dérogation, y circuler ou stationner. La Métropole du Grand Paris a précisé qu’une « période pédagogique » sera mise en place pendant un an, durant laquelle les automobilistes ne seront pas sanctionnés. La qualité de l’air s’étant améliorée dans les métropoles de Marseille, Rouen et Strasbourg, les véhicules classés Crit’Air 3 pourront continuer à circuler. À l’inverse, les villes de Montpellier et Grenoble prennent de l’avance sur leur calendrier et appliquent l’interdiction de circulation dès début 2025.

La taxe annuelle sur les émissions de CO 2 des véhicules augmente et évolue. Au 1er janvier 2025, les véhicules hybrides n’en seront plus exonérés ; seuls les transports 100% électriques seront désormais éligibles.

Dès 2025, les conducteurs de deux-roues n’ont plus le droit de pratiquer la circulation inter-files. Ce 1er janvier signe donc la fin de la tolérance pour ce comportement jugé dangereux.

Des nouveautés dans le secteur de la santé

Après la hausse du tarif des consultations le 22 décembre 2024, d’autres changements entrent en vigueur en cette nouvelle année. Chaque Française et chaque Français pourra bénéficier de douze séances de soutien psychologique remboursées par an, sans avoir besoin de prescription médicale. Un dispositif mis en place pour améliorer la prise en charge de la santé mentale et l’accès aux soins psychologiques.

Tous les bébés nés à partir de 2025 se verront remettre un carnet de santé plus complet. De nouvelles pages sont consacrées aux écrans et aux risques qui sont liés à leur utilisation. Par ailleurs, la vaccination contre les méningocoques ACWY et B devient obligatoire pour les nourrissons.

Côté RSA et assurance chômage, certaines règles changent

Ce 1er janvier 2025 marque un changement majeur dans le versement du RSA. Il sera désormais conditionné à 15 heures hebdomadaires consacrées à des activités d’insertion avec pour objectif de retrouver un emploi. L’expérimentation qui concernait 47 départements s’étend désormais à tout le territoire et devient donc une obligation. Le non-respect de ces nouvelles règles pourra entraîner des sanctions. De plus, tous les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail auront un suivi renforcé.

La réforme de l’assurance chômage se poursuit. Le palier ouvrant droit à 22,5 mois d’indemnisation maximum passe de 53 à 55 ans. Pour obtenir 27 mois d’indemnisation, il faut désormais avoir 57 ans et non plus 55. Pour tous les autres demandeurs d’emploi, la durée maximale ne change pas et reste à 18 mois.

Des mesures écologiques

Depuis aujourd’hui, les contenus de réchauffe en plastique, ces boîtes utilisées dans les services de restauration collective et les établissements médicaux spécifiques pour réchauffer et servir des repas préparés à l’avance, sont interdits dans les communes de plus de 2 000 habitants.

Il est désormais interdit d’exporter des déchets électriques et électroniques hors de l’Union européenne et des pays membres de l’OCDE. Cette mesure a pour but d’éviter une mauvaise gestion de ces déchets dans des pays tiers.

Les locataires et propriétaires résidant aux abords des massifs forestiers classés à risque d’incendie seront informés de l’obligation de débroussailler leur terrain.