Garder ou changer le nom des Pyrénées-Orientales ? Votez entre trois options dès ce 22 juin

Article mis à jour le 15 juin 2026 à 13:19

Ce lundi 15 juin, la présidente du Conseil départemental Hermeline Malherbe a présenté la procédure de vote pour l’éventuel changement de nom des Pyrénées-Orientales. Etape finale pour ce sujet qui a déjà fait couler de l’encre et touche à l’identité d’un territoire.

C’était d’abord une promesse de campagne, celle de se pencher sur une volonté associative et citoyenne de questionner le nom du département. Il s’agit à la fois de communication touristique et de notoriété, mais aussi de la mise en avant d’une identité. Après la concertation citoyenne fin 2025, le vote sera enfin à portée des habitants du département, entre le 22 juin et le 15 août. Sur six propositions, trois ont été retenues après discussions avec juristes, historiens et universitaires, dont la possibilité de conserver le nom actuel :

Pyrénées-Orientales

Pyrénées Catalanes

Pyrénées Méditerranée



« On commence toujours par Pyrénées, ce qui facilitera le travail ensuite, et ça ne change pas le numéro du département » rappelle Hermeline Malherbe.

Lors de la précédente consultation, les propositions avec des références à la catalanité avaient récolté 49 % d’avis favorables, tandis que la mention de Méditerranée n’avait obtenu que 17 %. Enfin, 23 % des répondants souhaitaient garder Pyrénées-Orientales. Le choix final sera déterminé en août sans minimum de participation imposé. Il sera ensuite soumis au gouvernement, qui à son tour saisira le Conseil d’Etat pour avis, dans un délai inconnu à ce jour. Si l’avis est favorable, l’organisation du changement sera alors mise en œuvre.

« Pays Catalan » écarté pour deux raisons

L’association « Oui au Pays Catalan » s’insurge contre l’absence du nom Pays Catalan parmi les propositions. Les membres reprochent à « Pyrénées Catalanes » d’être « un nom artificiel, sans véritable usage populaire, manifestement conçu pour concurrencer et affaiblir l’évidence de Pays Catalan. » Les représentants du Conseil départemental s’inscrivent en faux. Pour Hermeline Malherbe, il s’agit d’éviter un nom démagogique mais qui risque d’être refusé par le Conseil d’Etat. « Il y a peu de chances que ce soit pris, sinon les Pyrénées-Atlantiques s’appelleraient Pays Basque. » La référence géographique serait à privilégier pour être retenu. En France, seuls les départements de Savoie et Haute-Savoie n’auraient pas une indication géographique dans leur nom.

Nicolas Garcia, vice-président du Conseil départemental, renchérit. « Le débat a été ouvert par une association qui, pour ce sujet-là, est ultra marginalisée et minoritaire. Pays Catalan séduit beaucoup d’entre nous, ils n’ont pas le monopole de ça. La différence c’est qu’on fait ça pour avoir une petite chance d’obtenir gain de cause, même si on sait que ça va être difficile. »

Selon Nicolas Garcia, la frontière joue. « Pays Catalan, quand vous avez à côté la Principat de Catalunya, c’est compliqué de penser que l’Etat français accepterait. » Jaume Pol, co-président du parti Unitat Catalana, rejoint aussi la position. « Il aurait été facile d’envoyer un nom populaire au casse-pipe et de se laver ainsi de la promesse. Je sais gré à l’exécutif du département de ne pas avoir choisi la voie démagogique. »

Pour la présidente du Conseil départemental, le nom a par ailleurs été écarté pour se démarquer de « Pays Catalan » déjà utilisé comme marque de communication, pour des produits ou simplement la destination. « Il était important de garder Pays Catalan comme marque. »

Un coût négligeable ?

Le budget de la procédure de vote n’a pas été communiqué, et le coût global d’un éventuel changement de nom devrait, selon Hermeline Malherbe, intégrer pour l’essentiel le budget ordinaire de la communication. « Cela ne coûtera pas plus cher qu’au moment où on est passé de Conseil général à Conseil départemental. Nous changerons l’en-tête des documents, avec le nouveau logo, au fur et à mesure. » L’annonce du changement se ferait au sein des campagnes d’affichage mensuelles habituelles du Département. « On l’intègre dans notre budget général. »

Le vote est réservé aux personnes inscrites sur les listes électorales du Département. Il est possible de voter gratuitement par courrier, à compter du 22 juin, grâce au bulletin de vote à découper dans le journal du Département, qui sera distribué en boîte aux lettres. Un huissier contrôlera la procédure.

Il sera enfin possible de voter en ligne, à partir du 1er juillet, sur la plateforme numérique lenom66.fr. L’identification se fait par France Connect, comme pour les impôts. Tout cela permettra de sécuriser un minimum le scrutin et d’éviter les triches.

Après le dépouillement, la balle sera dans le camp de l’Etat qui déterminera si c’est… oui pour le nom.

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