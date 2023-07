Baisse (timide) du chômage au 2e trimestre 2023 dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 26 juillet 2023 à 15:49

Ce 26 juillet 2023, les chiffres du chômage ont été publiés par la Dares. Pour ce 2e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi en France est plutôt stable. Le pays compte toujours un peu plus de 3 millions de personnes sans aucune activité. Qu’en est-il dans les Pyrénées-Orientales, département qui s’était fait remarquer par ses mauvais résultats en fin de 1er trimestre 2023 ? Et en Occitanie ?

Bilan mitigé pour les Pyrénées-Orientales

À la fin des deux trimestres précédents, le département des Pyrénées-Orientales affichait une hausse du nombre de demandeurs d’emploi. Au 1er trimestre 2023, c’était d’ailleurs le seul département de la région Occitanie dont le nombre d’inscrits en catégorie A était en hausse.

Pour ce trimestre, le bilan est en demi-teinte. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’établit en moyenne à 31.610. Un chiffre en baisse de 0,3% sur un trimestre, soit 110 personnes de moins. Le nombre d’inscrits diminue de 0,8% sur un an. La tendance s’est donc inversée.

En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C passe de 53.180 à 53.210. Cela représente une hausse de 0,1% sur un trimestre. Sur un an, la hausse est plus marquée (1,5%).

Le profil des demandeurs d’emploi

Pour la catégorie A, le profil des inscrits à Pôle Emploi change peu en un trimestre. Les hommes sont toujours majoritaires (16.330 contre 15.280 femmes). Contrairement au 1er trimestre 2023, ces nombres sont en baisse de, respectivement 0,3 et 0,4%. Sur un an, la baisse est de 1,5% chez les femmes et de 0,2% chez les hommes.

Les moins de 25 ans enregistrent une nouvelle fois la hausse la plus importante d’inscrits en catégorie A. Ils étaient 4.270 au 1er trimestre 2023 et sont 4.390 au 2e trimestre de la même année, soit une augmentation de 2,8%. Sur un an, la hausse est encore plus forte et affiche 8,9%. Les femmes sont plus touchées par cette hausse.

Chez les 25-49 ans, les chiffres restent stables. Le nombre d’inscrits passe de 17.320 à 17.350, soit une légère hausse de 0,2%. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, les chiffres sont en diminution de 1.7%. La baisse est portée par les femmes.

Chez les 50 ans et plus, la baisse se poursuit. Le nombre d’inscrits en catégorie A passe sous la barre des 10.000 (9.870). Ils sont 2,6% de moins que le trimestre précédent. C’est cette catégorie qui affiche le meilleur bilan sur un an, avec une diminution de 3,2%.

Pour les catégories A, B et C, les variations sont différentes. Par rapport au trimestre précédent, le nombre d’hommes inscrits augmente très légèrement (0,1%) tandis que celui des femmes est identique.

Les moins de 25 ans sont, une nouvelle fois, plus nombreux, passant de 6.660 inscrits à 6.740. Leur nombre évolue de +1,2% sur un trimestre et de +5,8% sur un an. S’ils étaient les seuls à enregistrer une baisse le trimestre précédent, cette fois, ce sont les seuls à être frappés par une évolution à la hausse.

Aucune variation pour les 25-49 ans. Leur nombre est identique entre le 1er et le 2e trimestre 2023. Toutefois, sur un an, il augmente de 1,2%.

La baisse continue chez les 50 ans et plus. Ils étaient 16.340 au 1er trimestre 2023, ils sont 16.270 au 2e trimestre 2023, soit une diminution de 0,4%. Malgré cela, sur un an, leur nombre augmente de 0,4%.

Quel bilan pour l’Occitanie ?

L’Occitanie comptabilise 302.560 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A au 2e trimestre 2023. Ce nombre baisse de 1% sur le trimestre, soit 2.930 personnes de moins, et de 4,9% sur un an.

En un trimestre, le nombre d’inscrits en catégories, A, B et C passe de 546.330 à 542.350, soit une baisse de 0,7%. Sur un an, la baisse atteint 0,9%. Un taux inférieur à celui enregistré au niveau national, puisqu’en France métropolitaine, ce nombre diminue de 0,4% sur un trimestre et de 1,9% sur un an.

Comme habituellement, en Occitanie, l’évolution des demandeurs d’emploi en catégorie A est très variable ; de -4% dans le Lot à +0,4% en Haute-Garonne. C’est le seul département de la région qui est touché par une hausse pour ce trimestre. Au trimestre dernier, les Pyrénées-Orientales étaient dans ce cas. Sur un an, le nombre d’inscrits en catégorie A est en baisse dans tous les départements, de -0,8% dans les Pyrénées-Orientales à -8,3% dans les Hautes-Pyrénées et le Gers.

Pour les catégories A, B et C, les évolutions sont, encore une fois, moins marquées : de -1,1% dans l’Hérault à +0,7% en Lozère sur le trimestre, et de -3,6% dans les Hautes-Pyrénées à +1,7% en Lozère.