Pyrénées-Orientales : la hausse du chômage continue au 3e trimestre 2023

Article mis à jour le 26 octobre 2023 à 09:51

La Dares a publié ce mercredi 25 octobre 2023 les chiffres du chômage concernant le 3e trimestre 2023. La France métropolitaine compte toujours un peu plus de 3 millions de demandeurs d’emploi sans aucune activité. Des résultats en hausse de 0,7% comparativement au trimestre précédent. Après de mauvais résultats au 1er trimestre et un bilan mitigé au 2e, quelle est la situation dans les Pyrénées-Orientales ? Et en Occitanie ?

Des chiffres en hausse dans les Pyrénées-Orientales sur le trimestre

Au 3e trimestre 2023, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s’établit en moyenne à 31.830. Avec 220 personnes supplémentaires, le nombre d’inscrits est en hausse de 0,7% sur un trimestre mais en diminution de 0,1% sur un an. Après une baisse au 2e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A repart donc à la hausse.

Toutefois, comme au trimestre précédent, le nombre d’inscrits en catégories A, B et C baisse puisqu’il passe de 53.210 à 53.030, soit une diminution de 0,3%. En revanche sur un an, ce nombre est en hausse de 1,6%.

Quel est le profil des demandeurs d’emploi en catégorie A ?

Dans les Pyrénées-Orientales, l’histoire se répète de trimestre en trimestre. Pour la catégorie A, les hommes sont, une fois encore, majoritaires, avec 16.440 hommes inscrits et 15.380 femmes. À la différence du trimestre précédent, ces deux nombres sont en hausse de 0,7%. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est en augmentation de 0,4% pour les hommes et en diminution de 0,7% pour les femmes.

Les moins de 25 ans se démarquent une fois de plus. Au trimestre précédent, cette classe d’âge était marquée par la hausse la plus importante ; cette fois c’est la seule qui affiche une baisse sur le trimestre. Malgré tout, la baisse de 0,7% de ce trimestre n’est pas suffisante. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A augmente de 4,3%.

Chez les 25-49 ans, la hausse au cours de ce trimestre est évaluée à 1,3%. Sur un an, la hausse est moins marquée, seulement 0,1%. En effet, 17.560 personnes étaient inscrites au 3e trimestre 2022, elles sont 17.580 un an plus tard.

Malgré une hausse de 0,2% sur le trimestre, soit 20 personnes supplémentaires, le nombre de demandeurs d’emploi chez les 50 ans et plus reste sous la barre des 10.000. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de cette classe d’âge diminue de 2,3%.

Quel est le profil des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C ?

Le nombre d’hommes inscrits en catégories A, B et C augmente de 0,1% sur un trimestre et de 2,5% sur un an. Au trimestre précédent, celui des femmes était identique, cette fois il diminue de 0,7% sur le trimestre mais augmente de la même proportion sur un an. Le département des Pyrénées-Orientales compte 26.310 hommes et 26.730 femmes inscrits en catégories A, B et C.

Comme c’était déjà le cas au 2e trimestre 2023, les moins de 25 ans sont plus nombreux à être inscrits à Pôle Emploi. Si la hausse est extrêmement faible sur un trimestre (0,1%), elle est plus importante sur un an (4,5%).

En un trimestre, le nombre d’inscrits chez les 25-49 ans passe de 30.190 à 30.150, soit une diminution de 0,1%. Mais ils étaient 29.680 un an auparavant. Leur nombre est donc en hausse de 1,6%.

Chez les 50 ans et plus, la baisse se poursuit encore, avec un nombre d’inscrits passant de 16.270 au 2e trimestre 2023 à 16.130 au 3e trimestre 2023, soit une baisse de 0,9%. Mais sur un an, c’est une hausse de 0,4% qui est notée.

Quels résultats pour l’Occitanie ?

En Occitanie, le nombre de demandeurs d’emplois inscrits en catégorie A s’élève à 303.650. Ce nombre augmente de 1.090 personnes, soit 0,4% sur le trimestre mais diminue de 3,1% sur un an.

Le nombre d’inscrits en catégories A, B et C passe de 542.350 au 2e trimestre 2023 à 543.800 au 3e trimestre 2023. Cela équivaut à une hausse de 0,3%. Mais sur un an, ce nombre est en baisse de 0,4%.

Comme toujours, les résultats de la région Occitanie sont très différents en fonction des départements. Au 3e trimestre 2023, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A sont comprises entre -1% en Aveyron et +1,5% dans le Gers. Sur un an, elles se situent entre -5,7% dans le Lot et les Hautes-Pyrénées et -0,1% dans les Pyrénées-Orientales.

Pour les catégories A, B et C, les évolutions varient de -2% dans le Lot et +1,1% en Haute-Garonne pour le trimestre. Sur un an, elles sont comprises entre -3,2% dans les Hautes-Pyrénées et +1,6% dans les Pyrénées-Orientales.