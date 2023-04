Chronique | À l’école Pasteur : apprendre à trouver sa « voix » radio

Nous en avons tous et toutes une au fond de nous, il nous faut juste les bons outils pour la dénicher. On commence par la diction, car bien articuler ralenti naturellement le débit de paroles. Pour cela, rien ne vaut que des traditionnels virelangues, des « chaussettes de l’archiduchesse » à « pourquoi Pépita sans répit m’épies-tu », et en plus ça permet d’apprendre des nouveaux mots. Puis on les encourage à parler avec conviction, comme s’ils faisaient du théâtre. « Imaginez que vous devez dire cette phrase à votre mère, père, grand-mère, cousine… bref quelqu’un de votre famille mais qui ne vous écoute pas toujours, et qui ne vous prête pas beaucoup d’attention. » Souvent ils voient exactement de quoi on parle, et le ton qu’ils prennent alors sent le vécu.