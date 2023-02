Chronique | Une résidence inédite de journalistes à l’école Pasteur Lamartine de Perpignan

Arriver avec un gros micro plein de poils devant des enfants de CE2, CM1 et CM2, ça fait toujours son petit effet. « On dirait des fesses poilues ! ». Ah, ils ont de l’imagination ces gamins… et pour le coup, ils ont plutôt raison. La surprise est toujours un bon moyen d’entrer dans le vif du sujet. Ici, c’est la radio. Avec Barbara Gorrand, ma collègue journaliste et co-fondatrice de l’association Mediaclic, nous sommes là pour six mois. Nous allons préparer les élèves à réaliser des petits reportages sonores lors des activités de fin d’année (classe verte pour certains, sorties et animations culturelles et sportives à l’école pour d’autres). Mais aussi nous immerger et découvrir la vie quotidienne d’une école élémentaire classée REP+.