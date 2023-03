À l’école Pasteur Lamartine : le carnaval, la fête, l’ours et la radio

Entre midi et deux, après un temps convivial festif avec les enseignantes (je fémininise car elles sont majoritaires dans l’école) aux saveurs de la cuisine catalane, nous voilà de retour en webradio avec les huit élèves désignés par leurs camarades pour interviewer les invités du jour ; à savoir la directrice et surtout le jeune homme qui joue l’Ours avec l’un des musiciens, et, invité surprise, la Monaca , être étrange à deux troncs, deux têtes et quatre bras dont la mission est de protéger les villageoises des ardeurs du plantigrade. Il y a beaucoup de monde dans le studio, mais les élèves restent pro, silencieux quand il faut et attentifs. Chacun a une question à poser aux invités, qui a été préparée à la séance précédente ( cf ma dernière chronique ).

Barbara introduit l’émission, et on commence par la directrice, ça permet un petit tour de chauffe, histoire de s’approprier le micro, d’apprivoiser sa timidité, et de s’exercer à parler distinctement. Puis Mehdi, tiré au sort pour jouer l’ours cette année, prend place et répond aux élèves. « Bonjour l’Ours », « Bonjour Monsieur l’Ours », je fonds de mignonnerie derrière ma technique. Arrive la Monaca, et là, les élèves doivent un peu improviser car nous n’avions pas préparé de question pour elle. Avec un peu d’aide, ils se débrouillent comme des chefs. Un sentiment de fierté gonfle dans mon plexus et je n’arrive pas à m’arrêter de sourire jusqu’aux oreilles. Le musicien rend vraiment la conversation intéressante ; il répond avec engouement aux questions des enfants, et avec le même sérieux que s’ils étaient d’un média local.