Film & débat | Les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information

Le collectif La Friche est composé de journalistes, artistes, documentaristes et photographes qui encouragent une lecture critique des médias et de l’information. Les membres animent des ateliers et des projets médias émancipateurs pour les individus et les territoires, forment des professionnels de la jeunesse et des médias à leurs outils et méthodes. Ils produisent également des documentaires ou des contenus journalistiques et artistiques sur la thématique des médias, de l’éducation aux médias, de la culture et des questions de société. Les ateliers médias, organisés dans diverses structures, sont destinés à tous les publics.