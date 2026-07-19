Revue de presse du 19 juillet 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Les suites de l’incendie hors norme qui a sévi dans le département, l’exposition Miró au musée Rigaud de Perpignan ou encore la campagne de soutien pour Made in Perpignan… Ce dimanche 19 juillet, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias. (Re)lisez la précédente revue de presse.

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Les suites de l’incendie de Trévillach

France info / Fontainebleau, Pyrénées-Orientales, Drôme… Depuis le début de l’été, des incendies ravagent les quatre coins de la France

Un premier bilan qui donne le vertige. Dans un article qui dresse le bilan d’un début d’été particulièrement marqué par les incendies, France info revient en images sur ces feux qui se multiplient et deviennent de plus en plus difficiles à combattre, poussés par la sécheresse, la chaleur et le vent. « Depuis le début de l’été, la France subit une multiplication des incendies : 32 000 hectares ont été parcourus par les flammes depuis le début de l’année 2026, soit plus que durant « toute la saison 2025″, a affirmé Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, lundi 13 juillet (…). Dans tout le pays, les secours ont dû lutter contre les flammes : Pyrénées-Orientales, Drôme, Lot, Lot-et-Garonne, Savoie, mais également des secteurs plus septentrionaux, comme l’Indre, la Loire-Atlantique, les Côtes-d’Armor et le Maine-et-Loire. Franceinfo revient en images sur l’ampleur de ces différents incendies. »

20 minutes / « J’avais déjà fait le deuil de ma maison »… Dans les Pyrénées-Orientales, le traumatisme à vif des évacués

Le média en ligne donne la parole aux habitants évacués. Ils avaient été plus de 10 000 à devoir quitter leur foyer au plus fort de l’incendie. » ‘Vous sentez cette odeur de brûlé vous aussi ?’ Depuis l’incendie, Olivier doute. ‘Je ne sais jamais si ça sent vraiment, ou si c’est mon imagination qui ressasse l’odeur de cette nuit-là. J’ai toujours l’impression que ça brûle’. Pas d’illusion olfactive ce mercredi : la tramontane, vent local des Pyrénées-Orientales, charrie encore cette odeur de cendre, synonyme de mauvais souvenir dans le village d’Ille-sur-Têt. Et même si son odorat lui avait joué des tours, le ballet de camion de pompiers constants dans les rues du village et les collines environnantes noirs de suie ne laissent que peu de place au doute : l’incendie est encore bien là. »

La Tribune / Incendie de Trévillach, dans les Pyrénées-Orientales : 180 exploitations agricoles touchées

Maintenant que le feu est vaincu, le département fait l’inventaire des dégâts. La Tribune s’intéresse au bilan agricole de cet incendie hors norme. « Les cendres fument encore parfois, mais il faut avancer pour dresser le bilan de l’incendie qui, démarré le 4 juillet, a parcouru près de 5 000 hectares et en a détruit 4 000 autour d’Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-Orientales. La chambre d’agriculture a présenté, le 15 juillet, un premier bilan provisoire des dégâts. »

Vert / «J’ai tout perdu» : dans les Pyrénées-Orientales, un projet de ferme autonome ravagé par les flammes

Le média spécialisé sur les questions liées à l’écologie s’est rendu sur l’exploitation détruite d’un agriculteur de Vinça. « L’incendie qui a déferlé sur une partie des Pyrénées-Orientales au début du mois de juillet a détruit l’exploitation agricole de Tom Poulot à Vinça. Depuis six ans, il construisait seul une ferme autonome qui mêlait maraîchage, verger et élevage de poulets. Vert l’a rencontré. »

Le Parisien / A Canet-en-Roussillon, l’application Opérask a facilité l’évacuation ultra-rapide de 1200 vacanciers du camping le Brasilia en flammes

De son côté, Le Parisien revient quant à lui sur l’incendie de Canet-en-Roussillon et propose un focus sur une application qui a permis d’alerter à temps tous les clients d’un camping et d’ainsi éviter de potentielles pertes humaines. « Lorsque les sapeurs-pompiers du SDIS 66 sont arrivés au camping le Brasilia pour combattre le feu très virulent le 2 juillet dernier, tous les vacanciers étaient déjà évacués, hors de portée des flammes et des fumées. »

People-litique : la vie privée du maire de Perpignan scrutée par la presse people

Gala / Louis Aliot épaulé par sa femme au tribunal : que sait-on de Véronique, avec qui il a refait sa vie à Perpignan ?

Une semaine après la condamnation en appel de Louis Aliot, Gala choisit un angle people et s’intéresse à son épouse. « Louis Aliot a pu compter sur la présence de sa femme Véronique au moment de découvrir le verdict le concernant au sujet de l’affaire opposant le Front National (ancien nom du Rassemblement National) au Parlement européen. L’épouse de l’ex de Marine Le Pen a fait le déplacement au tribunal. »

Culture : l’expo Miró au musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan

Beaux Arts Magazine / À Perpignan, une exposition autour de l’atelier majorquin de Miró met en lumière ses œuvres de la maturité

Le magazine culturel consacre un bel article à l’exposition qui se tient au musée perpignanais jusqu’au 31 décembre. « L’installation de Joan Miró (1893–1983) à Palma de Majorque en 1956 ouvre un nouveau chapitre de son œuvre. Dans un immense atelier baigné de lumière, l’artiste élargit son vocabulaire plastique, explore la sculpture, la céramique, la gravure et pousse son langage toujours plus loin vers l’abstraction. Grâce à un partenariat exceptionnel avec la Fondation Pilar i Joan Miró de Palma, le musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan réunit plus d’une centaine d’œuvres qui éclairent cette période d’une extraordinaire fécondité. »

Madame Figaro / Miró, planète Palma

Le magazine du Figaro s’intéresse lui aussi à l’exposition «Joan Miró. Majorque». Une proposition qui « montre combien l’installation de l’artiste à Palma, en 1956, constitue bien plus qu’un changement de décor : un véritable tournant esthétique. Dans l’atelier conçu par Josep Lluís Sert, Miró trouve un espace de solitude, de retrait et d’expérimentation où son langage se radicalise. L’île devient pour lui une matrice intérieure, un lieu où la peinture se défait de l’anecdote pour aller vers le signe, la tache, le geste. »

Unidivers / Joan Miró à Perpignan : l’art de ne pas vieillir dans son propre style

Le magazine culturel associatif basé à Rennes s’intéresse lui aussi à l’exposition Miró. « Que peut encore inventer un artiste lorsque son langage est devenu reconnaissable entre tous ? À partir de son installation à Majorque en 1956, Joan Miró ne cherche pas à parfaire son style, mais à s’en libérer. Il a 63 ans, peint peu, détruit certaines œuvres, se tourne vers la terre, le feu, le bronze, le textile et l’accident, avant de revenir à la toile avec une radicalité nouvelle. L’exposition du musée d’art Hyacinthe Rigaud révèle ainsi moins la paisible maturité d’un maître que l’une des aventures les plus singulières de l’art moderne : la transformation de la vieillesse en force d’avant-garde. »

Ils parlent de nous et nous soutiennent

France 3 Occitanie / « Nous avons besoin de réunir 25 000 euros d’ici le 30 septembre » : ce média local indépendant lance un appel aux dons pour ne pas disparaître

La campagne de dons lancée par Made in Perpignan est relayée par nos confrères de l’audiovisuel public. France 3 présente notre média et donne la parole à Arnaud Le Vu, son cofondateur. « Créé il y a dix ans à Perpignan, le média en ligne, local et indépendant, ‘Made in Perpignan’ rencontre des difficultés financières. Pour faire face, son équipe lance un appel aux dons et espère récolter 25 000 euros pour clôturer l’année 2026 sereinement. »

Ici Roussillon / Le média local indépendant Made in Perpignan lance un appel aux dons pour passer l’année

L’antenne locale de Radio France met elle-aussi en lumière le combat engagé par Made in Perpignan pour sa survie. « Le site d’informations locales en accès libre, Made in Perpignan, connait des difficultés financières. L’équipe de cinq journalistes qui couvre l’actualité dans les Pyrénées-Orientales en appelle au soutien de ses lecteurs et lectrices (…) La cagnotte sera clôturée fin septembre, à quelques mois d’une année 2027 marquée par l’élection présidentielle où le besoin de médias indépendants sera essentiel ».

Envisagez-vous 2027 sans Made In Perpignan ? C’est la question que nous devons vous poser. Après dix ans, notre média libre est aujourd’hui menacé. Cet article, comme près de 5000 autres, est en accès libre grâce au soutien de nos lecteurs. ➡️ Si vous le pouvez, faites un don pour que cette aventure continue.