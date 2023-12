Compost, permis de conduire, Smic… Ce qui change au 1er janvier 2024

Article mis à jour le 31 décembre 2023 à 08:11

Pour ce dernier « Ce qui change » de 2023, les changements concernent les trois premiers mois de 2024. Chaque 1er janvier implique de nombreuses nouveautés. Vie quotidienne, économie, hausse des minimums sociaux, nouvelles obligations ou fin de dispositifs d’aide… que réserve le 1er trimestre 2024 ?

La nouvelle obligation du 1er janvier 2024

À partir du 1er janvier 2024, les bacs à compost deviennent obligatoires en France. L’objectif est d’inciter les Français à trier leurs déchets alimentaires. La loi climat instaure dès le 1er janvier, une obligation de compostage pour les particuliers. Mais concrètement, les choses sont plus compliquées, lire ou relire notre article sur le compostage à Perpignan.

Fin du permis à 18 ans et du retrait de points pour un excès de vitesse de moins de 5 km/h

Deux nouveautés dans le domaine de l’automobile à partir du 1er janvier 2024. Premièrement, il ne sera plus nécessaire d’attendre 18 ans pour passer son permis de conduire de catégorie B. Un jeune qui passe et réussit son examen à 17 ans pourra conduire seul. Deuxième nouveauté, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h n’entraîneront plus de perte de point sur le permis de conduire. Seule une amende sera à régler. La perte d’un point de permis sera appliquée pour les excès de vitesse allant de 5 km/h à 20 km/h.

En 2024, c’est terminé !

Les emballages plastiques disparaîtront des fruits et légumes, sauf pour 29 produits dont les pommes de terre, les champignons ou les fruits rouges. Cette interdiction devait être appliquée depuis le mois de juin mais les industriels avaient jusqu’à ce 31 décembre pour écouler leurs stocks.

Côté finances, ce qui change en janvier 2024 …

Dès le 1er janvier 2024, le bonus réparation va être doublé et élargi. Ce bonus, dont le montant est variable selon le type d’appareil, aura un montant compris entre 15 et 60 € contre 10 à 45 € jusqu’à ce 31 décembre 2023. Par ailleurs, ce bonus sera accordé pour 24 nouveaux équipements.

Comme chaque année, le SMIC sera revalorisé. Pour 2024, la revalorisation s’élève à 1,13% ce qui correspond à une augmentation de 15 € nets par mois. Les stages aussi verront leur rémunération augmenter. Elle passe de 4,05 € à 4,35€ par heure. Les retraites du régime général vont augmenter de 5,3% au 1er janvier.

Le gouvernement met en place une offre de location longue durée de voitures électriques à 100 € par mois. Ce dispositif a pour vocation d’aider les ménages modestes à passer à l’électrique.

Une partie du personnel soignant de la santé publique verra son indemnité forfaitaire du travail de nuit, des dimanches et des jours fériés. Le forfait nuit passe de 45 à 60 €.

L’assurance de solidarité aux personnes âgées, communément appelée le minimum vieillesse, sera revalorisée de 5,3% au 1er janvier 2024. Le montant dépassera les 1 000 € pour une personne seule.

Coté logement, quoi de neuf au 1er trimestre 2024 ?

Le Prêt à Taux Zéro, bien connu sous le nom de PTZ, sera prolongé jusqu’en 2027. Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour y être éligibles seront augmentés pour les deux premières tranches du barème. Une mesure pour que les ménages modestes puissent profiter de ce dispositif.

Une nouvelle aide financière voit le jour : MaPrimeAdapt’. Elle permet de financer la réalisation des travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Il peut s’agir de l’installation d’un monte-escaliers, de l’élargissement des portes, du remplacement de la baignoire par une douche…

Les propriétaires qui mettent en location leur bien vacant ou leur résidence secondaire dans des territoires ruraux se verront accorder une prime de 5 000 € par logement.

Côté emploi, ce qui nous attend en 2024 ?

Pôle emploi laisse sa place à France Travail et engendre la création d’un Réseau pour l’emploi regroupant France Travail, l’État, les collectivités locales, les missions locales et Cap emploi. Les personnes en recherche d’emploi seront mieux accompagnées et les entreprises seront soutenues dans leur processus de recrutement. En contrepartie, le gouvernement crée de nouvelles contraintes pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage. Ainsi, un salarié en contrat à durée déterminé qui refuse par deux fois un contrat CDI, ne pourra pas percevoir d’allocation chômage.

Côté famille, les nouveautés de 2024…

Les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse bénéficieront d’un arrêt maladie sans jour de carence.

Pour garantir une action coordonnée et rapide de tous les acteurs judiciaires et de leurs partenaires, des « pôles spécialisés contre les violences intrafamiliales » seront créés au sein des 164 tribunaux et 36 cours d’appel français.

Les traditionnelles hausses de prix du 1er janvier 2024

Le premier jour de l’année est toujours marqué par des hausses de prix.

Sans grande surprise, le prix des timbres va encore augmenter. Tous les produits postaux sont marqués par une hausse, excepté le e-timbre rouge lancé en 2023.

Se rendre chez le buraliste aussi coûtera plus cher. Une grande partie des paquets de cigarettes va augmenter d’environ 50 centimes. Le tabac à chauffer, les cigares et le tabac à rouler sont également concernés par cette hausse.

Les mensualités des mutuelles vont également augmenter. Selon les contrats, elle devrait être de moyenne de 8,1% pour les contrats individuels et de 9,9% pour les contrats collectifs.