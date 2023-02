Peace & Lobe au Mediator, un concert pour le bien-être des jeunes oreilles

Ils sont cent cinquante collégiens – des établissements Jean Rous de Pia et Saint-Exupéry de Perpignan – tapissés devant trois musiciens et chanteurs au tableau. Ces derniers dégagent une énergie de dingue sur la scène du Médiator.

Leur challenge ? Réussir à capter pendant une heure l’attention des ados sur la santé auditive. Leur recette miracle ? « Un bon dosage entre spectacle musical et pédagogie, confie Laurent Benitah. Il y a beaucoup de créativité. » Des chansons, des musiques, de l’humour, des drôles de dessins ; et au milieu de tout ça – plus sérieusement – des diapositives explicatives, et des enseignements concernant les risques et les préventions.