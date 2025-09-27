Conjoncture économique : Chômage élevé dans les Pyrénées-Orientales malgré un léger rebond de l’emploi en Occitanie

Au deuxième trimestre 2025, l’économie régionale affiche un léger mieux, selon les dernières données publiées par l’Insee. Si l’emploi salarié progresse de 0,3 % en Occitanie, avec 5 700 postes supplémentaires, cette tendance ne parvient pas à enrayer les difficultés persistantes dans certains départements et notamment dans les Pyrénées-Orientales.

En tête de ces zones en tension : notre département, où le taux de chômage atteint 11,9 %, un chiffre largement supérieur à la moyenne nationale (7,5 %) et régionale (8,9 %). Une situation quasi identique à celle de l’an passé où le taux de chômage dans les Pyrénées-Orientales atteignait 12%.

Selon l’Insee, « la région Occitanie continue de se caractériser par une grande variabilité des taux de chômage selon les départements. Ainsi, le taux de chômage varie de 4,7 % en Lozère à 11,9 % dans les Pyrénées-Orientales, département qui conserve le taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine. »

Défaillances d’entreprises en hausse, chômage structurel et saison estivale sous pression dans les Pyrénées-Orientales

Malgré la hausse des immatriculations d’entreprises dans la région, 26 300 créations sur le deuxième trimestre, les Pyrénées-Orientales souffrent d’un tissu économique orienté vers le tertiaire non marchand, les emplois précaires et saisonniers.

Les défaillances d’entreprises explosent à l’échelle régionale (+9,8 % sur un an), signalant une vulnérabilité persistante du secteur privé local. Cette tendance affecte d’autant plus le département que la structure de l’emploi y repose fortement sur les services à la personne, les métiers saisonniers et les micro-entreprises. Le rebond touristique observé au printemps (+2 % de nuitées dans les hébergements collectifs en Occitanie) a surtout profité aux zones à forte attractivité internationale.

Ainsi selon l’Insee, dans les Pyrénées-Orientales, les premiers retours de la saison laissent entrevoir une fréquentation en hausse de 6%, supérieure au 2% régionaux, mais insuffisante pour résorber le chômage de longue durée. En effet, si le nombre de nuitées dans les Pyrénées-Orientales est resté stable, le secteur de la restauration souffre. Lors de la présentation du bilan de la saison estivale, Brice Sannac, président de l’Umih, indiquait que le chiffre d’affaires des établissements de bouche avait reculé de 10 à 15 %, dans le sillage d’une tendance nationale.

Repli dans la construction, stagnation industrielle, dynamique touristique et contrastes départementaux

Alors que le tourisme international reprend des couleurs, en particulier sur le littoral catalan, l’impact de cette reprise sur l’emploi local demeure limité. Le volume d’emplois dans le secteur demeure stable reste quasiment inchangé depuis début 2025, idem dans les Pyrénées-Orientales.

En revanche, le secteur de la construction poursuit son recul, avec -0,6 % d’emplois salariés sur le trimestre, soit près de 800 postes supprimés. Sur un an, la baisse atteint 2,3 %, une tendance inquiétante alors même que les autorisations de logements neufs repartent timidement à la hausse. Localement, sur les douze derniers mois, 3 000 logements neufs ont été autorisés, dont 2 500 chantiers déjà lancés. Les autorisations progressent de 3,1% dans les Pyrénées-Orientales, alors qu’elles diminuent dans l’ensemble de la région (-4,5%).

Le tertiaire marchand, dopé par l’hébergement et la restauration (+2,3 %), reste le principal moteur de l’emploi en région Occitanie, sans pour autant corriger les disparités territoriales.

