Les plongeurs de la Côte vermeille formés à l’observation des récifs coralligènes

À ceci prêt que les plongeurs du jour sont tous et toutes équipées d’un bloc blanc avec un crayon. Plusieurs photos d’espèces y sont imprimées : gorgone jaune, blanche, rouge, orange, différentes couleurs d’algues aussi, des oursins, du corail rouge, mais aussi mérou brun, rascasse, ou encore homard européen.

23 espèces au total que les plongeurs doivent apprendre à repérer sous l’eau, pour les recenser : « On a fait près de 2h de théorie hier, aujourd’hui c’est la mise en application, explique Carla Disanto, de l’association Septentrion. Souvent les personnes qu’on forme sont surprises d’apprendre qu’il y a des récifs coralligènes en Méditerranée. »

Il est constitué d’organismes biologiques, caractérisé par une accumulation d’algues calcaires et de multiples espèces comme les éponges, gorgones ou coraux. De nombreux invertébrés et poissons y vivent. Ces récifs se développent en mer Méditerranée dans des conditions de luminosité réduite.

« C’est un peu des buildings de vie », précise Carla. « Sous l’eau, on quadrille l’espace à observer. Chaque plongeur se concentre sur un peu plus d’un mètre carré de surface, et note ce qu’il voit, la taille des espèces, si elles sont présentes en abondances ou pas, ainsi que la température de l’eau et la profondeur. On note aussi toutes les pressions que subit le milieu pendant la plongée: les algues invasives, les déchets mais aussi les dégâts causés par les plongeurs eux-mêmes. »