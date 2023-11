Article mis à jour le 14 novembre 2023 à 13:25

Ce 13 novembre, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) des Pyrénées-Orientales tenait son assemblée générale à l’Hôtel Pams de Perpignan.

Après une année marquée par des crises successives, sécheresse, coût de l’énergie et difficultés d’embauches, les hôteliers et restaurateurs avaient besoin de se retrouver pour échanger sur l’avenir de leurs professions. Invité d’honneur, le cuisinier Thierry Marx, président confédéral de l’Umih, est venu apporter un peu de baume au cœur et parler perspectives.

Thierry Marx et Brice Sannac à la rencontre des talents de demain

Le patron de l’Umih 66 a joué les guides pour accompagner Thierry Marx à la rencontre des talents de demain formés dans les différents campus des Pyrénées-Orientales. D’Argelès-sur-Mer avec le lycée hôtelier Christian Bourquin à la mission locale, les professionnels ont échangé avec ceux qui vont embrasser l’un des 35 métiers du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration. Selon Brice Sannac, l’Umih fédère « les acteurs de la promotion du tourisme qui fourmillent d’idées pour le tourisme de demain. »

Selon Thierry Marx, l’échange avec ces jeunes et moins jeunes qui s’apprêtent à intégrer la profession était extrêmement positif. « Ils ont envie de passion, de formation. Parfois ils se cherchent un cap ou se questionnent sur le diplôme qu’ils préparent. »

«Pour le moment, ChatGPT ne fait pas encore la cuisine, alors nous devons séduire les candidats et non plus les sélectionner. Moi je leur dis, vous avez environ 35 métiers différents dans lesquels vous pourriez vous épanouir. Pour répondre à leurs inquiétudes sur l’environnement, nous devons aussi leur montrer, qu’au sein du secteur de l’hôtellerie, ils peuvent participer aux enjeux d’un tourisme décarbonaté, d’un tourisme plus vert.»

Des tables rondes pour construire le tourisme de demain

Lors de l’assemblé générale de l’Umih66, la majorité des participants accusent encore les conséquences des crises (sécheresse, coût de l’énergie…). Ils s’inquiètent de la baisse de leur marge ou des fréquentations en berne. Pour tenter d’anticiper les difficultés à venir, l’Umih organisait à Perpignan trois tables rondes. « Pour notre première table ronde sur les risques, sécheresse, incendie, nous avons convié un assureur. Nous devons protéger notre outil de travail contre de nouveaux risques » insiste Brice Sannac.

La seconde table ronde avait pour thème les marges. Enfin, la directrice de la Banque de France dans les Pyrénées-Orientales était invitée pour évoquer la responsabilité sociétale des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. « Certes, nous traversons des zones de turbulences, mais nous devons nous interroger sur notre impact social, environnemental et l’attractivité de nos métiers. »

Pas de métiers en tension, mais…

Malgré l’absence de ce qualificatif, les métiers de l’hôtellerie et de la restauration peinent à recruter. Et c’est un euphémisme selon Thierry Marx. D’après l’Umih, chaque année 200 à 300.0000 postes ne trouvent pas preneur dans le secteur. Thierry Marx souligne également, que du fait des départs en retraite, 140.000 personnes quittent le métier chaque année. « À un moment donné, il faut sortir des débats politiques. Nos métiers sont autant en tension que ceux de la logistique ou de la santé ! Nous avons créé le CV numérique, nous avons fait un effort sur les salaires avec 16% d’augmentation. Mais au-delà du salaire, il y a aussi une problématique de logement et notamment pour les saisonniers. » Malgré ces difficultés, le cuisinier porte la parole du secteur. Des métiers épanouissants, aménageables au niveau des horaires… « Nous devons communiquer plus et démontrer l’épanouissement professionnel que procurent nos métiers. »

Selon Thierry Bonnier, préfet des Pyrénées-Orientales, l’État a signé en juillet 2023, une convention territoriale pour améliorer l’accueil à l’hébergement des travailleurs saisonniers. Le préfet est également revenu sur l’impact des crises sur le tourisme dans les Pyrénées-Orientales. Un département, selon Thierry Bonnier, devenu pilote sur la gestion de la ressource en eau et la résilience face à la crise sécheresse.