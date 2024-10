Els Grizzlys Catalans incorporen el català al web i a la botiga digital

El club de futbol americà Grizzlys Catalans, fundat el 2012 a Sant Llorenç de la Salanca, ha començat a incorporar el català al web i a la botiga digital.

Plataforma per la Llengua celebra haver aconseguit que el club nord-català estigui implementant el català en les seves activitats i comunicacions. De fet, els Grizzlys també han anunciat que incorporaran progressivament el català a les xarxes socials al llarg de la temporada vinent. Tot i això, el passat Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, ja van fer la primera publicació a Instagram en llengua catalana. A més, també volen potenciar el català en els equips de formació, pal de paller del creixement exponencial del club.

Els Grizzlys Catalans són un model d’èxit esportiu i, ara també, lingüístic

La incorporació del català al selector d’idioma del web oficial i de la botiga de marxandatge els ha convertit en un club pioner en aquest àmbit. D’una banda, perquè són responsius lingüísticament, és a dir, que el català es mostra per defecte a aquells usuaris que tinguin els dispositius configurats en català. I de l’altra, perquè ara ja permetran als aficionats i simpatitzants comprar entrades o adquirir productes en la llengua pròpia.

Plataforma per la Llengua continuarà treballant amb l’equip de comunicació dels Grizzlys, al qual agraeix la predisposició mostrada fins ara, i s’hi reunirà per avaluar altres mesures que puguin contribuir a normalitzar el paisatge lingüístic del català a la Catalunya Nord, sobretot en un entorn de creixement i aprenentatge de la gent jove.

Plataforma per la Llengua continua incidint en l’esport d’elit de la Catalunya Nord

Plataforma per la Llengua ha col·laborat els darrers anys amb Ràdio Arrels per tal de retransmetre en català els partits de l’USAP i els Dracs Catalans. L’àmbit esportiu és un dels focus principals de treball de l’entitat, no només a la Catalunya del Nord, sinó també a la resta del domini lingüístic, tal com ho demostra el conveni establert recentment amb la Federació Catalana de Basquetbol.

A banda de la feina en l’àmbit esportiu, l’entitat fa uns sis anys que treballa a la Catalunya Nord per tal de promoure l’ús del català i millorar-ne el paisatge lingüístic. Per exemple, va portar a terme la campanya per finançar l’antena de televisió al Conflent.