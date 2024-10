Des jeunes d’Occitanie, des Baléares et de Catalogne ramassent plus de 200 kilos de déchets en une heure dans des espaces naturels protégés

Article mis à jour le 7 octobre 2024 à 17:15

Lors de la journée « Let’s Clean Up Europe 2024 », des jeunes ont été sensibilisés aux différentes origines des déchets et aux mécanismes qui les conduisent sur nos plages.

Une journée de ramassage de déchets en Occitanie. Photo © Eurorégion

L’Eurorégion Pyrénées Méditerranée a, pour la quatrième année consécutive, organisé plusieurs actions de ramassage de déchets dans des espaces naturels protégés. Ces actions ont eu lieu ce vendredi 4 octobre à la Gola del Ter, dans le parc naturel du Montgrí, à Torroella de Montgrí, sur la plage d’Es Grau, dans le parc naturel de S’Albufera des Grau à Minorque, ainsi qu’à l’embouchure de l’Orb, Domaine des Orpellières, en région Occitanie.

Ces trois événements, sous le nom « Let’s Clean Up Europe » (LCUE), s’inscrivent dans une série d’initiatives à travers toute l’Union européenne, visant à sensibiliser le public aux effets de la pollution. Plus particulièrement, elles impliquent la jeunesse dans la réduction des déchets. Cette année, LCUE a collaboré avec le projet européen « Youth for Green ERF », dirigé par l’Eurorégion, qui vise à informer les jeunes adultes sur les politiques communautaires en matière d’environnement, notamment le Pacte vert.

200 kilos de déchets en une heure

Cette quatrième édition du nettoyage simultané dans trois espaces naturels protégés côtiers a permis non seulement de ramasser une grande quantité de déchets plastiques, de matériel de pêche, de mégots, de verre et autres déchets – totalisant 200 kilos en une heure – mais aussi de sensibiliser les participants aux longues distances que ces déchets peuvent parcourir via les rivières ou la mer avant d’atteindre des lieux naturels a priori éloignés de toute activité humaine.

Journée de ramassage de déchets dans la région d’Occitanie Photo : Eurorégion

Une action à l’embouchure de l’Orb

En Occitanie, la journée de « Let’s Clean Up Europe » s’est tenue à l’embouchure de l’Orb, au Domaine des Orpellières. 120 personnes, principalement des élèves du Collège Marcel Pagnol de Sérignan et de l’École Jules Verne de Valras, ont collecté 165 kilos de déchets. Parmi les participants figuraient Cédric Cordier, directeur de la Maison de ma Région Occitanie dans l’Hérault, et Claire Sarda Vergès, directrice d’Europe Direct Pyrénées.

Début de l’action de ramassage de déchets à la Gola del Ter. Photo © Mairie de Torroella

Une action à la Gola de Ter

À la Gola del Ter, dans le parc naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter (Catalogne), l’opération a mobilisé 80 participants, principalement des élèves de l’école Guillem de Montgrí de Torroella, qui ont ramassé 10 kilos de déchets. Jordi Colomí, maire de Torroella de Montgrí, Ramon Alturo, directeur du parc, et Alfred Vara, chef du département Prévention et Efficacité des Déchets de l’Agence de Résidus de Catalogne, étaient présents. Des créateurs de contenu en catalan tels que Long Li Xue, Queralt Vidal et Martí Ruiz ont également accompagné les jeunes.

Action de ramassage de déchets sur la plage d’Es Grau. Photo © Gemma Andreu

Une action sur la plage d’Es Grau

Sur la plage d’Es Grau, dans le parc naturel de S’Albufera des Grau à Minorque (Îles Baléares), l’action de nettoyage a réuni 50 participants, principalement des élèves du Collège Sant Josep de Maó, qui ont ramassé 25 kilos de déchets. Le secrétaire général de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, Xavier Bernard-Sans, a souligné que ces actions doivent permettre aux jeunes de voir la Méditerranée comme un bien précieux à protéger. Parmi les participants figuraient également Héctor Ponts, maire de Maó, Simón Gornés, conseiller à l’environnement de Minorque, Marta Cano, directrice de la Fondation des Îles Baléares pour l’Action Extérieure, David Martínez, directeur du parc, Gabriel Bardi, chef du service Qualité et Éducation Environnementale du gouvernement, ainsi que Jorge Moreno, chef du département des Espaces Naturels.

Agenda 2030

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération territoriale transfrontalière né en 2004. Elle réunit le gouvernement des Îles Baléares, la région Occitanie et la Generalitat de Catalogne, qui assure actuellement la présidence tournante de l’organisme. Des actions telles que ces collectes de déchets sur des plages protégées s’inscrivent dans la mise en œuvre des objectifs de 2030, en matière de protection et de restauration de l’environnement, pour un avenir résilient partagé par ces territoires.