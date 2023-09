Le Festival R-CAS, biennale d’art actuel, est de retour en 2023 à Perpignan

Depuis 2015, une trentaine d’artistes se réunit à Perpignan et dans les environs sur le thème de la création visuelle contemporaine et alternative. La biennale R-CAS (Rencontre des Créateurs Actuels et Singuliers) présente sa 7e édition les 7 et 8 octobre 2023.

Face à la standardisation d’une partie de la culture, cet évènement souhaite mettre en avant les artistes locaux avec une programmation ouverte à l’émergence marquée par l’originalité, la réflexion et l’expression plastique au sens large.

Les origines de cette biennale R-CAS

Cette manifestation, qui est également aujourd’hui un évènement professionnel et professionnalisant, doit sa création et son organisation au collectif Agit’Hé. Le centre d’art contemporain àcentmètresdumonde apporte son soutien en étant le lieu d’accueil de cette biennale. L’évènement est construit comme un échange entre les artistes et les visiteurs. L’organisation est attentive aux intérêts communs et au statut précaire des artistes exposants.

Les artistes de l’édition 2023

33 expositions/installations attendent les visiteurs et 32 artistes seront présents sur place le 7 et 8 octobre 2023 pour montrer leur travail. Ils ont été sélectionnés parmi 148 candidatures, selon la qualité et l’originalité de leur démarche mais aussi en prenant en considération leur projet d’installation pour cette biennale. Aucune condition financière n’est demandée.

La scénographie est variée, avec de la peinture, de la gravure, des performances, de la sculpture, de la photographie et d’autres disciplines encore. La biennale R-CAS inclut également les projets des artistes invités sud-catalans et des lycéens.

« Nous espérons véritablement ouvrir les perspectives du paysage artistique du département, en offrant une scène ouverte indépendante, et surtout accessible, aux artistes professionnels ; et pouvoir donner sa chance à la jeune création. »

Focus sur les artistes des Pyrénées-Orientales

Photographe autodidacte, Paul Augé déclare avoir « une passion toute particulière pour les techniques historiques du tirage Van Dyke ou du cyanotype ». La série exposée pour cette biennale montre le corps humain.

Jérémiah Baudrie est un infographiste qui exprime sur ses toiles ses « contradictions, ressentis et concepts ». Les mots se transforment en couleurs.

Avant de créer ses propres toiles, Emilie Dumas restaurait celles des autres. Elle a choisi de mêler « le réalisme photographique à la figuration primitive ».

Steve Golliot-Villers expose « projet OBLIVION », une série basée sur la technique mixte et le dessin qui a lui a permis « d’aborder des problématiques mémorielles personnelles au moyen de représentations et de symboliques propres ».

L’installation et les photographies de JA & Gzilépoc se définit comme un « cabinet de curiosités » où le visiteur pourra écrire sa propre histoire selon les éléments qu’il va ouvrir et fermer.

Kjo Sculpture utilise des matériaux simples pour créer des œuvres contemporaines. Elle s’inspire de l’artisanat traditionnel et domestique pour remettre en question les idées préconçues sur la matérialité.

Connue pour ses portraits de femmes imprégnés de symbolisme, Caroline Milin dévoile sa série « Les gardiennes des liens ». Des autoportraits grande nature qui questionnent les mémoires du corps, la fragilité de l’humain, les principes de l’énergie féminine et l’interconnexion des mondes.

Très engagé auprès du vivant, Berta Sesé porte un intérêt pour le principe esthétique et spirituel japonais wabi-sabi. Son univers poétique alterne entre peinture et photographie.

Une passerelle transfrontalière avec le festival Inund’Art

Depuis 2020, le collectif Agit’Hé s’associe au festival sud-catalan Inund’Art pour créer un projet artistique transfrontalier et proposer ainsi un nouveau lien entre Perpignan et Gérone, deux villes traditionnellement associées.

L’idée est de construire un espace commun de collaboration et d’expérimentation afin de valoriser la vie quotidienne des citoyens des territoires participants, de contribuer à la construction d’une zone géographique transfrontalière riche en opportunités professionnelles pour les artistes et de créer des conditions favorables à l’émergence d’imaginaires identitaires partagés avec comme fil conducteur le langage créatif.

Le partenariat des deux associations favorise l’échange d’artistes des deux côtés de la frontière qui accèdent à de nouvelles perspectives. Ils ont l’occasion de travailler durant plusieurs semaines en totale immersion lors de résidences de création.

Pour cette année 2023, Agit’Hé a accueilli les artistes du collectif Arrels I Teulades en résidence croisée avec des artistes du collectif, autour du thème Alter Eg.o.aux. Une première restitution du travail réalisé a été présenté en juin dernier lors du festival Inund’Art. C’est au cours de cet évènement qu’ont été sélectionnés les artistes catalans présents pour cette 7e édition de la biennale R-CAS : Mireia Tysoe et Antillach i Zantop.

Place aux lycéens

Les élèves de seconde STD2A du lycée Jean Lurçat de Perpignan ont monté un projet pour lequel ils se sont inspirés du travail de Marcel Duchamp et se sont rendus au muséum d’histoire naturelle de Perpignan. Leur objectif ? Transposer leur perception des cabinets de curiosité et des muséums d’histoire naturelle dans un objet ou un mini-meuble. Le sujet a été abordé de plusieurs façons.

Les élèves de la seconde CVPM du même lycée présentent leur projet « Curiosités numériques » qui nous invite à repenser notre rapport à la technologie et à embrasser la complexité de l’interaction homme-machine, pour laisser la créativité et l’imagination se développer. Les lycéens avaient pour volonté de susciter des questions, des discussions et des réflexions sur le rôle de l’IA dans la créativité.