Guide I La 20e édition de la Nuit des Musées dans les Pyrénées-Orientales

Samedi 18 mai 2024, la Nuit européenne des musées aura lieu dans plus de 3 000 musées en France et en Europe. Pour cette 20e édition, les lieux de culture proposent de découvrir gratuitement leurs collections et expositions temporaires de façon inédite. En 2024, plusieurs activités seront consacrées aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Un nouveau regard sur la Culture

La Nuit européenne des musées attire chaque année un public nombreux. En 2023, plusieurs milliers de visiteurs, de tous âges et de tous horizons, ont participé à cet évènement. Un nombre qui ne cesse d’augmenter, tout comme celui des établissements participants.

Le succès auprès du jeune public se confirme d’année en année et s’explique sans doute par l’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. De nombreux projets ont vu le jour entre des classes et des musées, encourageant ainsi la venue d’un public scolaire et familial.

Une journée autour des jeux à Perpignan

Chaque année, le musée Hyacinthe Rigaud propose des activités très diverses pour attirer un maximum de public, y compris les plus petits. Lors d’ateliers de pratique artistique, les enfants prendront place dans les salles du musée pour laisser libre cours à leur imagination. En attendant, les adultes pourront se rendre dans la galerie Lazerme pour une séance de méditation.

Année olympique oblige, le musée Hyacinthe Rigaud a prévu des activités centrées sur le jeu. Pour l’occasion, un ensemble de jeux de société traditionnels sera mis à disposition des visiteurs. La particularité ? Ils seront personnalisés avec les œuvres des collections. L’établissement propose également une activité surprenante : parcourir les galeries d’art au pas de course, pour aller à la rencontre des personnages sportifs. Une façon complètement décalée de visiter le musée.

Accessible dès six ans, un pentathlon sera organisé en cinq étapes, une façon d’en apprendre un peu plus sur les Jeux Olympiques. Sans oublier la rencontre avec les bénévoles de l’association La Vue au bout des doigts qui mèneront un atelier de sensibilisation pour découvrir les œuvres autrement que par la vue.

Pour clôturer la journée, un spectacle de jonglerie lumineuse débutera à 20h15 et sera suivi d’un spectacle de breakdance de la compagnie Influences. L’idée est de célébrer l’entrée du breaking parmi les disciplines olympiques.

Quel programme dans les autres musées de la cité catalane ?

Comme l’année précédente, le musée des monnaies et médailles Joseph Puig propose des animations médiévales autour de la frappe monétaire et de l’héraldique. Un atelier qui fera le lien avec la conférence « Savoir reconnaître un vrai billet de banque », orchestrée par Aurore Markiewicz, directrice départementale de la Banque de France des Pyrénées-Orientales.

En lien avec ses collections permanentes, le musée Joseph Puig fait un parallèle avec le monnayage médiéval français, avec son exposition temporaire Du Castrum au Château : le Moyen Âge. La journée se terminera par une déambulation lumineuse de la compagnie Cielo, dans le jardin Louis Lliboutryn.

Les activités au programme dans les Pyrénées-Orientales

Le musée du maréchal Joffre, situé à Rivesaltes, sera en accès libre toute la journée du 18 mai 2024. L’occasion pour les visiteurs de découvrir qui était le « Vainqueur de la Marne ».

Les équipes de recherche du musée de la Préhistoire de Tautavel attendront les plus curieux dans l’auditorium, pour une présentation des dernières études en cours et des collections de l’établissement. À 21h, une performance théâtrale sera donnée pour imaginer comment l’art est né chez les Humains préhistorique. Intitulé Humain, humain, ce spectacle est accessible dès 9 ans.

L’histoire se répète à Saint-Cyprien, cette année encore, deux ateliers créatifs sont organisés pour cette Nuit des musées. Le premier, dédié aux enfants, durant lequel ils apprendront à fabriquer un tangram pour réaliser une composition artistique. Le second, réservé aux adultes, pour réaliser un collage d’illustrations diverses découpées puis collées de manière aléatoire pour former une image.

Le musée de Céret se met au rythme espagnol

Le musée de Céret est le seul du département à proposer l’opération « La classe, l’œuvre ! ». Pour cette édition 2024, les élèves ont travaillé autour de la grande toile, Catalane sur fond bleu, peinte par Edouard Pignon en 1946. Cette soirée sera l’occasion de découvrir leur production.

L’exposition Teresa Lanceta, la mémoire tissée, accessible depuis le 2 mars et jusqu’au 2 juin est la première monographie en France dédiée à l’une des plus grandes artistes espagnoles. Ce 18 mai 2024 peut être l’occasion de venir la découvrir. À partir de 20h30, un concert sera donné dans le patio du musée, des fantaisies gitanes avec Tino de Rosa et Mado à la guitare acoustique.