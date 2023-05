L’édition 2023 de la Nuit européenne des Musées se tiendra ce samedi 13 mai 2023. De la tombée de la nuit jusqu’à minuit, de nombreux musées en France et en Europe vont ouvrir gratuitement leurs portes au public.

Cette 19e édition s’avère être pleine de surprises avec notamment une forte implication du public scolaire qui a participé à plusieurs projets. Au fil des ans, la Nuit européenne des musées séduit le jeune public. Quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales ?

Le dispositif « La classe, l’œuvre »

Ce dispositif fête ses 10 ans cette année. Il transforme, le temps d’une soirée, les élèves en passeurs de culture. Ces derniers ont pour mission de s’approprier un patrimoine commun et de le restituer auprès de leurs camarades et de leurs proches. Comme précisé sur le site de l’évènement, cette opération a pour objectif de « resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels d’un même territoire ». Le public est donc invité à se rendre dans les musées pour venir à la rencontre de ces jeunes et découvrir leur travail. Des projets seront visibles directement en ligne sur la plateforme La classe, l’œuvre ! dès le 13 mai 2023 au soir.

Une expérience culturelle éclectique et immersive dans les musées de Perpignan

Le musée d’art Hyacinthe Rigaud participe depuis des années à la Nuit européenne des musées. L’année dernière, plusieurs animations, de l’atelier virtuel à celui de création 3D, ainsi que des visites théâtralisées avaient été proposées aux visiteurs. Cette année encore, le public pourra découvrir le musée sous un autre angle. Pour l’édition 2023 du dispositif « La classe, l’œuvre », quatre classes de Perpignan allant du primaire au lycée, investissent le parcours permanent pour porter un regard original sur les œuvres, dans une approche pluridisciplinaire. Ils présenteront leur travail aux visiteurs de l’après-midi. Dans l’après-midi, plusieurs ateliers permettront de découvrir la vie d’une œuvre, de son entrée dans les collections du musée à son exposition. Les plus jeunes encadrés par des plasticiennes pourront créer leur œuvre puis s’occuperont de son inscription au registre des collections, de l’emballer puis de rédiger son cartel. La régisseuse des collections sera présente pour répondre à toutes les questions des visiteurs. À l’heure habituelle de fermeture du musée, les élèves des classes de Radek Knop au Conservatoire à Rayonnement Régional Montserrat Caballé feront sonner leurs saxos pour construire un dialogue musical avec les œuvres. Stéphanie Hermann et les étudiants de l’Université Perpignan Via Domitia apporteront, grâce aux faisceaux de leur lampe torche, un nouveau regard sur les œuvres restaurées. Il sera possible d’échanger avec la restauratrice qui dévoilera les ficelles de son métier. Durant cette 19e édition de la Nuit des musées, le musée Hyacinthe Rigaud va s’animer. Le Synopsis Youth Ballet va faire sortir les œuvres de leur cadre et proposer des tableaux dansés. Dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée à Gustave Fayet, un accrochage exceptionnel prendra place dans l’enceinte du musée uniquement le 13 mai.

Le muséum d’Histoire naturelle de Perpignan propose, lui aussi, des activités ce samedi 13 mai 2023. En lien avec l’exposition temporaire sur l’Egypte, Amel Bouhafs, doctorante en égyptologie à Montpellier, expliquera aux visiteurs la manière de vivre, les rites, les dieux et les mythes des Egyptiens. Cécile Ferrer, guide conférencière, proposera une visite flash de l’exposition durant laquelle le public pourra se questionner sur la relation entre l’individu et l’au-delà. À la nuit tombée, les membres de la Compagnie Mon Cru offriront aux spectateurs une version inédite de leur spectacle Ma-Mo-Mi, avec au programme une déambulation musicale et des actions dansées. Le musée des monnaies et des médailles Joseph Puig ouvrira ses portes jusqu’à 23h pour découvrir l’exposition « Quand Cléopâtre rencontre Jules César » consacrée aux particularités de la numismatique égyptienne antique de la conquête d’Alexandre le Grand à la conquête arabe. Dans l’après-midi, les 12 ans et plus auront la possibilité de participer à un atelier de frappe de la monnaie et assister à des animations médiévales autour de la frappe monétaire et de l’héraldique. Dans la soirée, adultes et enfants se verront proposer par Corinne Doumenc et François Lemart des visites théâtralisées pour voyager dans le temps et en connaître davantage sur Joseph Puig.

Constellations et jeunesse au musée d’art moderne de Céret

À Céret aussi, il sera possible de faire le plein d’animations. Le 13 mai concorde avec le vernissage la nouvelle exposition temporaire visible jusqu’au 26 novembre, Constellations. La Compagnie Jupon réalisera deux interventions en dialogue avec les œuvres de l’exposition. Avant et après, la Compagnie Jupon ainsi que les élèves du lycée Déodat de Séverac investiront le musée pour des interventions artistiques. Les visiteurs se laisseront embarquer pour une visite sonore, corporelle, émotionnelle, singulière et intime. Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre », les élèves ont travaillé sur une œuvre de Claude Viallat. Leurs travaux seront visibles au sein du musée du 13 au 21 mai.

Les autres évènements de la 19e Nuit des musées dans les Pyrénées-Orientales…

Les plus téméraires pourront assister au spectacle de danse, de jonglerie et de feux au musée de Cerdane de Sainte-Léocadie. Trois sorcières livreront leurs secrets d’Halloween et des célébrations des bruixas oubliées. Rituel fascinant et effets magiques seront les maîtres-mots du final ensorcelé.

Pour cette 19e édition de la Nuit européenne des musées, deux ateliers seront organisés dans les murs des Collections de Saint-Cyprien. Pour les adultes, une initiation à la technique du « squeegee painting » qui permettra de créer une œuvre collective à la fin de l’atelier. Les enfants ne sont pas oubliés et auront accès à une initiation à l’art cinétique durant laquelle ils pourront s’amuser avec l’espace, la lumière, les jeux des couleurs et les mouvements. Ensuite, petits et grands seront conviés à un spectacle poétique et burlesque, Monsieur Lune.

Sans oublier l’Occitanie

Avec ses 132 musées de France, l’Occitanie sera sans doute animée durant cette soirée du 13 mai 2023. Si des animations classiques comme des visites flash / théâtralisées / libres ou des ateliers d’initiation à diverses techniques seront accessibles un peu partout dans la région, d’autres évènements seront plus originaux. Envie de participer à un Cluedo Géant ? Cela sera possible au musée Henri Martin de Cahors. Prêt à vivre une expérience multisensorielle ? Direction le musée Petiet de Limoux pour un concert olfactif. Passionné d’escape game ? Le musée départemental du Textile à Labastide-Rouairoux cherche des enquêteurs hors pair pour mettre la main sur une pièce de Coco Chabelle. Le musée de l’Horreur romain à Narbonne cherche aussi des enquêteurs prêts à relever des défis pour s’évader.