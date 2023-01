Parada La Cruz promet aux spectateurs un voyage musical vers des rythmes obsédants et des chants mystiques et festifs. Chants et percussions afro-vénézuélien-réunionnais réchaufferont la Salle de l’Union de Céret le 10 mars à 21h. Le lendemain à 11h, Rebecca Roger Cruz proposera un atelier d’initiation au chant et aux quitiplás au musée de la Musique de Céret.

Tarzan Tarzan se produira sur la scène de L’Anthropo de Perpignan le 16 février à 21h. Lauréates Occijazz 2022 et finalistes de Jazz Migration 2021, Sarah Brault et Marion Jo forment un dialogue musical, ponctué d’improvisation.

Jazzèbre célèbre la musique alors la programmation est riche en concerts. La Casa Musicale à Perpignan reçoit Erotic Market le 10 février à 20h30. Depuis 2016, Marie Pelligrini, à la fois auteure, compositrice et interprète, se produit en solo. Erotic Market se produira également lors de deux concerts acoustiques dans les Pyrénées-Orientales, le 11 février à 18h au musée Al Casal de Palalda d’Amélie-les-Bains et le 12 février à 11h à la librairie Oxymore de Port-Vendres.

Cette année encore, la programmation Jazzèbre croise celle du Festival de Musique Sacrée lors d’une soirée. Le 31 mars à partir de 20h45, Gaël Cadoux et Jasser Haj Youssef, deux passionnées de musique, livreront un concert qui croise classique et moderne. Jasser Haj Youssef est le seul à jouer de la musique orientale et du jazz à la viole d’amour dans le monde.

Le 15 avril, Claude Tchamitchian et Vincent Lê Quang investiront La Maison du Temps Libre à Eus pour dévoiler leur proposition de compagnonnage. L’équipe de Jazzèbre considère que cette soirée sera « l’un des temps forts de la Saison et un concert fabuleux ».

Le 20 avril à 21h, à l’occasion des Jeudis Free, El Mediator reçoit deux ensembles musicaux, Edredon Sensible et Van Fritzmool. Le premier est composé de quatre garçons qui se démarquent par une transe jazz festive et puissante. Une sorte d’ouragan coloré qui mêle les styles, les rythmes et les nuances mais qui n’en reste pas moins talentueux. Le second est composé de trois hommes un peu déjantés qui militent pour la libération des poulpes.