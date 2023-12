Les coups de cœur des libraires de Perpignan pour ce Noël 2023

Article mis à jour le 5 décembre 2023 à 13:09

Après avoir découvert des idées de cadeaux de Noël réalisés par les artisans et créateurs des Pyrénées-Orientales, les libraires catalans ont, traditionnellement, partagé leurs coups de cœur pour cette fin d’année 2023.

Les Français sont de plus en plus nombreux à offrir des cadeaux littéraires alors voici une sélection de livres, pour petits et grands, à déposer sous le sapin.

La sélection de Noël des Presses Littéraires

Pas de recommandations polar ou roman cette année pour Les Presses Littéraires, mais trois livres, dont deux de Victoire May, spécialement imaginés pour les enfants.

Quand je serai grand et Quand je serai grande. Victoire May, maman et jeune intervenante en langues dans les écoles primaires et maternelles, aime associer la peinture aux mots. Pour cette fin d’année, elle publie deux albums qui s’adressent aux enfants de 2 à 6 ans pour leur éviter les écrans et les aider à mieux dormir. Ces deux livres jeunesse comportent de nombreuses illustrations, entièrement peintes à l’acrylique, pour capter l’attention des enfants.

Pour les amateurs d’époque médiévale ou les plus curieux, Jean Boissée publie De Bula à Bouleternère, un livre pour en apprendre plus sur le passé de Bouleternère, un village millénaire situé dans le département des Pyrénées-Orientales, en parcourant les ruelles, les maisons et même l’église. D’origine normande, Jean Boissée s’est passionné pour ce village où il vit désormais plus de six mois par an. Il en profite pour faire de la randonnée et des recherches historiques sur ce village et l’ensemble des Pyrénées-Orientales.

La librairie Cajélice pense à tout le monde pour Noël

Comme toujours, chaque employé de la librairie Cajélice joue le jeu et dévoile son coup de cœur.

Victor : Cartes marines – Poésie du littoral français de Marine Le Breton et Denis Roland : « Pour tous les amoureux de la Mer, des littoraux et des belles cartes, ce magnifique livre sera un parfait cadeau. Les très belles créations de Marine Le Breton racontent l’histoire de l’océan et de la cartographie, et sont accompagnées des auteurs et des poètes qui l’ont contée et mise en mot. »

Clara : La femme de ménage de Freida McFadden : « Vous cherchez un bon thriller psychologique à offrir pour Noël ? Ne cherchez plus, j’ai ce qu’il vous faut ! La femme de ménage est un de ces romans à l’ambiance oppressante qui vous tient en haleine jusqu’à la dernière page. Terriblement efficace ! »

Murielle : Ce que je sais de toi d’Eric Chacour : « C’est le portrait en miroir de deux hommes. L’un racontant la vie de l’autre. Se connaissent-ils ? Tout le charme de ce livre repose sur cette question. C’est aussi le portrait de l’Égypte de ces cinquante dernières années. Dans ce roman on nous parle d’amour, d’histoire, de famille, le tout servi par une écriture lumineuse et sensible. Un premier roman d’une rare beauté. »

Annika : La chute de la lune de James Rollins : « Avec La chute de la lune, James Rollins fait un retour remarquable en fantasy. Ayant adoré sa série Les bannis et les proscrits publié sous un autre pseudonyme, j’ai été ravie de retrouver la plume captivante de l’auteur. L’univers est sombre et menace les personnages à chacun de leurs pas. Entre la jeune aveugle qui est projetée au centre des intrigues, le « Prince du placard » qui doit prouver sa valeur et l’escroc qui découvre par hasard une arme antique on est complètement plongé dans l’histoire et les pages défilent à toute vitesse .»

Paola : La Maison sous la maison d’Emilie Chazerand : « Albertine, onze ans, va voir sa vie basculer. Cette jeune fille qui n’est pas comme les autres connaît un destin tout tracé. Alors que toute la famille emménage dans une maison cosy, elle découvre un monde parallèle dans la cave. Quel sera son rôle ? L’autrice nous partage un roman plein d’humour avec un style bien marqué. Une lecture addictive à partir de 10 ans et un beau livre à offrir. »

Anaïs : Le Paradis des chats de Timothée le Véel : « De sublimes illustrations pour conter l’aventure d’un chat d’appartement qui goûte à la liberté. Dehors c’est l’aventure. On est loin du confort habituel. Vaut-il mieux être au chaud, nourri, logé mais prisonnier ou être libre et en payer le prix ? Une adaptation d’un conte de Zola plus que réussie ! Un illustrateur à découvrir et à offrir ! »

Sandrine : Oracle du yoga traditionnel de Brinne Cadenas (auteure locale) : « Une praticienne en Ayurvéda et professeure de Yoga a conçu un oracle accessible et très enrichissant sur le yoga. Elle offre à la fois une mise en pratique des postures et des pistes de réflexions par rapport à la carte tirée. Un guide précieux pour harmoniser son corps et son esprit. À découvrir ! »

L’association Mare Mostrum livre ses premiers coups de cœur à Made in Perpignan

Mare Mostrum, célèbre pour son Prix littéraire créé en 2021 et dont les lauréats 2023 ont été connus récemment, est une association de référence pour une culture méditerranéenne « autrement ». Jean-Jacques Bedu, le fondateur de Mare Nostrum – Une Méditerranée autrement, a pour objectif de donner vie à la culture méditerranéenne.

Sarah Doraghi, Iran in-out, illustré de 74 photos prises par l’auteure. Une photojournaliste franco-iranienne qui arpente Téhéran déguisée en homme pour capter l’âme de ce peuple assoiffé de liberté. Des images volées et exclusives des scènes de vie quotidienne dans une dictature qui interdit tout. Des baisers, des rires, des danses : autant de gestes de résistance de cette jeunesse qui n’en peut plus d’être bâillonnée. Un manifeste photo plein de poésie et d’espoir pour l’avènement d’une démocratie laïque en Iran. Un coup de poing visuel qui vous bouleversera.

Goliarda Sapienza, Destins piégés. Des nouvelles-éclairs d’une fulgurance inouïe, écrites il y a 70 ans mais d’une modernité saisissante : la naissance littéraire explosive d’une irremplaçable écrivaine italienne. Des bribes de vies brisées, des existences meurtries qui annoncent la puissance de son chef-d’œuvre, L’Art de la joie. Un premier livre inventif et novateur célébrant les prémices d’une liberté créatrice sans entraves. Une respiration jubilatoire et un souffle romanesque qu’on ne lâche plus. L’incontournable et bouleversant surgissement d’un talent brut.

Les coups de cœur de la rédaction de Made in Perpignan

Après une collaboration avec Rokhaya Diallo, Blachette a sorti sa première BD en tant qu’auteure. Dans Quand les sneakers deviennent légendes, l’illustratrice originaire de Perpignan partage sa passion pour les sneakers. Dans sa BD, Blachette utilise son avatar pour parcourir Perpignan et mettre en scène différents lieux emblématiques de la cité catalane comme la Casa Musicale ou le Castillet. Un cadeau pour les fans de sneakers, mais pas seulement !

Dans un autre genre, Alain Origné, ingénieur de rechercher au CNRS de Marseille, a sorti un nouveau livre le 22 octobre dernier. Intitulé Le Canigò, une île éphémère en Provence, ce livre bilingue français-catalan est le troisième dédié à la montagne sacrée des Catalans. Un beau livre à offrir aux amoureux du Canigó avec de superbes clichés pour illustrer les propos du spécialiste sorti chez les Éditions Trabucaire.