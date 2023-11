Les décorations illuminent les rues, les marchés de Noël attendent déjà les visiteurs ou sont prêts à les accueillir, pas de doute Noël approche à grands pas. Pour éviter de faire ses cadeaux à la dernière minute, voici une sélection d’artisans et de créateurs pour offrir des cadeaux conçus dans les Pyrénées-Orientales.

Les produits de beauté pour prendre soin de soi après Noël

À Noël, les produits de beauté font toujours plaisir. Deux finalistes en lice pour le Prix Sauvy conçoivent des cosmétiques.

AP99 est une marque qui conçoit des produits cosmétiques naturels et innovants. La différence par rapport aux autres produits de beauté ? Ils sont formulés à partir d’un extrait hautement concentré de trois plantes – la camomille, le calendula et le marc de raisin – qui ont des vertus apaisantes, lissantes, protectrices et antioxydantes. Les produits d’Ap99 sont constitués d’actifs biosourcés et sont éco-responsables.

Pour sa marque Hana Kana, Devi Boscolo-Thiounn exploite les vertus de l’ayurveda et de la médecine chinoise. Tous les produits de la gamme sont fabriqués à Perpignan. Pour la passionnée d’aromathérapie, il était important de concevoir des produits naturels pour que chaque femme puisse se sentir bien et reconnecter son corps à son esprit.

L’entreprise Yohera, qui était présente au salon Made in France de Paris, propose des produits de beauté fabriqués à partir de bave d’escargot. Ils ne contiennent pas d’OGM ni de paraben et de perturbateurs endocriniens. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Un masque visage pour retrouver une belle peau après les fêtes de fin d’année ou un coffret unique pour améliorer la circulation sanguine.

Des produits pour prendre soin de soi et se créer une routine beauté juste après les fêtes mais également une belle façon de promouvoir les entrepreneurs des Pyrénées-Orientales.

Des coffrets cadeaux made in P.-O.

Les savons de Peau Douce Factory sont fabriqués à partir de matières premières 100% naturels bio et écologiques à base de plantes sauvages et écologiques. Pour Noël, la savonnière a créé des coffrets avec plusieurs savons artisanaux à froid fabriqués à Toulouges. Certains contiennent également un baume à lèvres ou un détachant. La savonnière a à cœur de collaborer avec d’autres artisans catalans en proposant des accessoires de créatrices catalanes. Cette année, l’un de ses coffrets renferme un porte-savon en céramique réalisé par Amandine de Pola Céramique.

Des bijoux fabriqués par des créateurs

Les créations Meï Design Upcycling sont fabriquées à la main à partir de chambre à air de tracteur, de voiture et de vélo. Chaque pièce est nettoyée, dégraissée, traitée puis polie à la main. Chaque modèle est dessiné et tracé à la main puis découpé à la lame de scalpel. Bracelets, boucles d’oreilles, colliers, les bijoux sont légers, originaux et durables et il est possible de demander une création sur mesure. Des cadeaux de Noël uniques.

France, la créatrice de Brillantes conçoit des bijoux avec des matières premières de qualité supérieure. L’or utilisé est recyclé et recyclable à 100%. Toutes les pièces sont créées et assemblées à Perpignan. Il est même possible de participer à un atelier pour fabriquer son bijou (bague, collier, boucles d’oreilles ou bracelet) personnalisé et durable.

Les espadrilles : la chaussure des Pyrénées-Orientales

Les espadrilles sont des chaussures typiques des Pyrénées-Orientales. Payote privilégie les matières de qualité mais intègre également des matières recyclées. Les créations sont colorées. Chaque collection est disponible en édition limitée. Des chaussons sont également proposés.

Depuis 2008, l’atelier Création Catalane est basé dans le haut Vallespir. Céline, maître artisan, tient absolument à utiliser la technique ancestrale du « petit point » pour concevoir ses espadrilles.

Un cadeau pour les amoureux des voyages, des animaux et/ou de la Catalogne

Du haut de ses 17 ans, Valentin Moignoux a conçu des briquettes, rappelant les célèbres Lego. Une idée née pendant le confinement pour répondre à son envie de ramener des répliques de lieux qu’il visitait. Il s’est donc lancé dans la création de l’âne catalan (98 pièces) puis de l’escargot. Pour ce Noël 2023, il ne sera pas encore possible d’offrir les répliques du prieuré de Serrabone, du Palais des Rois de Majorque et du Château de Collioure mais elles seront bientôt disponibles dans les boutiques de souvenirs des sites correspondants.

Encourager de jeunes entrepreneurs

Lisa Dejean, créatrice d’Ovation Bijoux, créé des bijoux personnalisés 100% français. Il est possible de graver et personnaliser ses bijoux. Il y en a pour tous les goûts : les femmes, les hommes et les enfants.

Jean-Baptiste Astau a créé deux marques de sacs : Bhallot une ligne de sacs en lin et en jute et Vaguabon qui transforme des voiles de beauté en sacs. Des produits made in France durables et respectueux de la planète.

Et pour les enfants ?

Même si de nombreuses personnes aiment l’ambiance de Noël, cette fête fait surtout le bonheur des enfants. Marie-Pierre de Charles et Célestine conçoit des produits uniques et personnalisables à destination des bébés et des jeunes enfants. Il faut passer commande par téléphone pour choisir les tissus, les éléments, les textures qui composeront le tapis d’éveil et autres accessoires proposés. Choisir Charles et Célestine c’est l’assurance de glisser sous le sapin des cadeaux faits avec passion et sans risque pour les tout-petits.

Le Noël des animaux

Parce qu’il n’y a pas que les enfants et les adultes qui ont le droit à leur cadeau, Fanny de Cordogz conçoit des accessoires pour les chiens et les chats : harnais, colliers, laisses, jouets… Ils sont fabriqués à la main en paracorde et sont 100% personnalisables. Chaque création est unique.

Les ateliers d’artisanat Wecandoo dans les Pyrénées-Orientales

Cette année encore, Wecandoo invite à offrir des cadeaux responsables et à valoriser et financer l’économie locale. Le catalogue Wecandoo en Occitanie a passé le cap des 300 ateliers d’initiation. Zoom sur ceux des Pyrénées-Orientales

À Perpignan, les ateliers ne manquent pas. Dans cette région viticole, Anne-Marie, artisan vigneronne, propose une initiation à l’assemblage du vin rouge ou blanc suivie d’une dégustation. Ghislaine, artisan maroquinière sera ravie d’apprendre aux participants comment fabriquer un porte-monnaie en cuir. Ils choisiront leurs cuirs et accessoires puis viendra le temps de la réalisation. Daniel, artisan ébéniste organise différents ateliers autour du bois. Les participants sont reçus dans l’atelier de l’artisan qui expliquera comment manipuler ses machines, des tours à bois, pour confectionner soliflore, meuble ou des pièces diverses. Simon, artisan menuisier ébéniste propose lui aussi plusieurs ateliers pour s’initier à l’ébénisterie. Les participants auront l’opportunité de créer une maison pour oiseaux, une cave à vin et de s’initier aux techniques d’assemblage du bois.

À Collioure, Vincent, artisan bijoutier a trouvé la solution pour ceux qui aiment porter des bijoux personnalisés. Il organise 3 ateliers, un pour façonner une bague en cire, un autre pour faire une bague martelée (en argent) et un dernier qui s’adresse aux couples pour leur permettre de réaliser leurs alliances. Une bague sur-mesure réalisée par son futur époux / sa future épouse.

Solène, artisan céramiste au Boulou, accueille les participants dans son atelier pour partager son métier et sa passion pour la terre. Elle initie au tour et au modelage pour créer des assiettes ou un duo de pièces.

Wecandoo recense également l’atelier de Harbeer, artisan forgeron coutelier, qui propose une immersion complète pour créer son couteau de cuisine grâce à la forge, celui de Marie-Christine, qui fera découvrir son métier d’artisan confiturière ou encore ceux de Jean-François, céramiste, pour fabriquer une pièce en céramique personnalisée.