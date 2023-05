Occitanie : quels sont les départements où les cambriolages ont le plus baissé ?

En 2022, 19.770 cambriolages ou tentatives de cambriolage de logements ont été enregistrés en Occitanie, soit 5,4 cambriolages pour 1.000 logements. De fortes disparités sont présentes entre les départements ruraux et urbains. Parmi les dix départements de France ayant les taux les plus bas de cambriolages, trois sont situés en Occitanie.

S’ils ont fortement baissé dans la région entre 2016 et 2022, ils restent plus fréquents dans les zones les plus denses et dans les territoires où les revenus sont les plus élevés.

Occitanie : un taux inférieur à la moyenne nationale

En France hors Mayotte, 211.400 cambriolages ou tentatives de cambriolages ont été enregistrés par les services de police et de gendarmeries nationales. Ce qui représente en moyenne 5,8 infractions pour 1.000 logements. Avec 5,4 cambriolages pour 1.000 logements en 2022, l’Occitanie s’en sort donc légèrement mieux que la moyenne nationale. La région se situe à un niveau identique à celui de la France de province et comparable à celui des Hauts-de-France ou de Nouvelle-Aquitaine.

Les départements ruraux plus épargnés par les cambriolages

Les départements de la Lozère, de l’Aveyron, du Lot, des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège sont ceux qui affichent les plus faibles taux de cambriolages de la région ; passant de 1,3‰ pour la Lozère à 3,1‰ pour l’Ariège. Trois de ces départements font partie des dix départements français avec les taux les plus bas : la Lozère, l’Aveyron et de Lot. Si moins de 100 cambriolages ont été signalés en Lozère en 2022, ce n’est pas le cas dans l’Aude. Avec un taux de 5,9‰, ce département fait figure d’exception parmi les départements principalement ruraux de la région Occitanie.

Au niveau national, la situation est identique. Les communes situées en zone urbaine sont plus touchées par les cambriolages que celles en zones rurales. En 2022, 80% des communes les moins touchées concentrent environ 19% de la population totale et environ 10% des cambriolages de logements. Aucun cambriolage n’a été signalé dans 14.700 communes. 99% d’entre elles sont rurales. Celles-ci sont aussi les moins peuplées du pays, puisqu’elles comptabilisent 320 habitants en moyenne.

Les départements urbains plus touchés

Dans les départements urbains, la fréquence des cambriolages est plus forte. En Occitanie, c’est dans le département de la Haute-Garonne que les infractions sont les plus nombreuses avec un taux de 8,5‰. Ce département se classe même parmi les dix départements avec les taux les plus élevés de France hors Mayotte. Le Gard et l’Hérault avec, respectivement 6‰ et 5,7‰, se situent autour de la moyenne nationale. En revanche, avec un taux de 4‰ dans les Pyrénées-Orientales, les cambriolages sont bien moins nombreux qu’en France hors Mayotte.

La crise sanitaire : le frein aux cambriolages

Les cambriolages ont diminué de 34% en Occitanie, passant de 30.000 en 2016 à moins de 20.000 six ans plus tard. Deux tiers de cette baisse sont dus à la crise sanitaire et ses conséquences. En effet, les cambriolages ont diminué de 24% en 2020, sans doute en raison des confinements et des mesures d’isolement qui ont contraint les habitants à rester dans leur logement et, par conséquent, à réduire les risques de cambriolages. Une baisse avait d’ores et déjà été constatée avant la crise sanitaire, puisqu’un recul de 16% avait été enregistré entre 2016 et 2018. Une diminution avait également été relevée au niveau national, mais bien plus faible (5%). Ils sont restés quasiment stables en 2021 puis ont augmenté en 2022 (+6%).

En 2020, le nombre de cambriolages a fortement baissé au niveau national, quels que soient les niveaux de vie et les degrés de densité des communes. Le taux de cambriolage a chuté de 20% par rapport à l’année précédente puis il stagne en 2021, avant de repartir à la hausse en 2022 (+11%). Toutefois, les niveaux d’avant la crise sanitaire ne sont pas atteints.

Bien qu’ils aient augmentés dans la région en 2022, les cambriolages sont moins fréquents en Occitanie qu’en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes alors que ces trois régions étaient au même niveau en 2016.

Une baisse inégale selon les départements et les zones de densité de population

Dans la région, les cambriolages diminuent plus faiblement dans les départements du littoral que dans le reste de la région. Ils chutent de 23,7 à 30,1% dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Gard et l’Hérault mais de 46,3% dans le Lot et de 51,6% dans le Tarn-et-Garonne ; deux départements ruraux qui se classent parmi les départements où les baisses de cambriolages et tentatives de cambriolages ont été les plus importantes entre 2016 et 2022.

Par ailleurs, les cambriolages sont généralement plus fréquents dans les zones à forte densité de population et dans les communes ayant des niveaux de vie élevés. Ces liens sont encore plus marqués en Occitanie. Les cambriolages sont plus nombreux dans l’urbain dense d’Occitanie qu’en France hors Mayotte (8,5‰ contre 7,6‰). Dans le même temps, ils sont plus faibles dans le rural non périurbain (2,7‰ contre 3,5‰).

Les grandes villes comme Toulouse, Montpellier ou Perpignan davantage touchées

En 2022, le taux de cambriolage atteint 9‰ à Toulouse et 7‰ à Montpellier, Nîmes ou Perpignan. Toutes ces villes se situent au-dessus de la moyenne d’Occitanie. Un autre constat s’observe : dans les communes moins densément peuplées, en particulier celles avec une part de résidences secondaires importante, les taux de cambriolages sont plus faibles. Preuve en est, les communes d’Occitanie qui n’ont enregistré aucun cambriolage en 2022 ont un parc de résidences secondaires très élevé (28%). En Occitanie comme en France, la causalité n’est pas déterminée. Le taux de cambriolages peut être plus faible parce que les ménages choisissent leur lieu de résidence secondaire en fonction de la délinquance observée et/ou les résidences secondaires renferment moins de valeurs.

Les taux de cambriolages sont plus élevés dans les communes françaises avec les niveaux de vie médians les plus élevés. Ce constat, valable au niveau national, est encore plus amplifié dans la région. En 2022, les communes les plus riches d’Occitanie enregistrent plus de 9 cambriolages pour 1.000 logements ; soit deux points de plus que dans les communes riches de France hors Mayotte. À l’inverse, dans les communes les plus pauvres, les cambriolages sont relativement moins fréquents en Occitanie qu’au niveau national (4,9‰ contre 5,3‰).

En France comme en Occitanie, habiter dans un territoire où les communes présentent des écarts de revenus élevés augmente le risque de cambriolage. Les effets de densité viennent s’ajouter aux effets de revenus. Dans les communes les plus riches de l’urbain dense d’Occitanie, 11,7 cambriolages sont enregistrés pour 1.000 logements ; soit près de trois points de plus qu’au niveau national.