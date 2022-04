Densité médicale l Un enjeu vital pour les Pyrénées-Orientales

Ouvert depuis avril 2021, le Centre municipal de santé d’Elne a pour objectif de faciliter l’accès aux soins pour tous. Service public médical de proximité, il offre à l’ensemble de la population une médecine de qualité, en matière de soins, de prévention et d’éducation à la santé. Sur un « plateau » de 250 m2, 5 médecins, 2 infirmières et 3 secrétaires accueillent les habitants en consultation, du lundi au samedi matin. « Notre idée est de venir en renfort de la médecine libérale. Le centre municipal de santé nous permet d’avoir une approche plus globale de la personne, car, déchargés de la partie administrative, nous pouvons aussi engager des actions de prévention directement auprès de la population ou dans les écoles , explique Avinash Sondhoo, médecin coordinateur de la structure.

Ce type de structure, collective, est un autre modèle. Beaucoup de jeunes médecins n’ont pas toujours envie d’exercer seul », analyse le médecin coordinateur. « Beaucoup de médecins sont proches de la retraite. Il devient de plus en plus difficile pour les habitants d’avoir des rendez-vous rapidement », explique Sylvie Bouissac, adjointe à la mairie d’Elne, déléguée à la santé et au CCAS et par ailleurs médecin. « On sent bien la pression. Le libéral ne peut pas tout faire et cette pression est au détriment du bien-être des habitants. Nous considérons que ce centre est une réponse concrète au problème de désertification médicale », conclut Nicolas Garcia, Maire d’Elne et 1er vice-président du Département.