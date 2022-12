Département l Arrivée très discrète des nouveaux élus RN pour le débat d’orientation budgétaire 2023

Hermeline Malherbe, Présidente socialiste du Conseil départemental était questionné sur l’entrée de Louis Aliot et Carla Muti au conseil départemental. « J’accueille ces deux nouveaux élus de façon naturelle ». Pour le Conseil départemental, l’arrivée de deux élus RN « est une première, mais cela ne change rien. Nous, on continue à avancer » . Interrogée sur ces deux nouveaux élus, la Présidente revient sur leur élection. « On se rappelle pourquoi l’élection a été annulée ? Celui qui s’est présenté alors qu’il n’avait pas le droit et à cause de qui l’élection a été annulée était bien du RN, n’est-ce-pas ? ».

Quant à l’élection de Louis Aliot lui-même, Hermeline Malherbe déclare, « il s’agit d’une personnalité qui a une aura nationale, qui est passée sur toutes les télés pendant la campagne. L’élection a eu lieu, on en est là et on avance. Quel que soit les personnalités entrées ou revenues au département, nous, on avance » . Pour rappel, le candidat soutenu par le RN en juin 2021, a été déclaré inéligible, et le tribunal a fait annuler l’élection du binôme de la majorité départementale. Après une campagne expresse, c’est Louis Aliot et Carla Muti qui se sont imposé au second tour le 4 décembre dernier.