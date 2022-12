Derniers jours | Les expositions qui s’achèvent dans les Pyrénées-Orientales

Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition consacrée à Monfreid au musée Hyacinthe Rigaud . Monfreid sous le soleil de Gauguin . Faisant partie des grands évènements estivaux proposés par le musée, cette exposition prend fin le 31 décembre. 130 œuvres sont présentées, les plus emblématiques de George Daniel de Monfreid ainsi que des peintures de Paul Gauguin.

La médiathèque centrale met à l’honneur la Grèce antique à travers l’exposition Retour en Grèce . Les collections patrimoniales de la médiathèque reviennent sur l’expédition militaire et scientifique organisée par la France pour découvrir la Grèce au XIXe siècle. Certains ouvrages découverts lors de fouilles et de découvertes archéologiques sont exposés. À voir jusqu’au 31 décembre.

Au musée d’Histoire Naturelle, l’exposition Voyage au cœur des récifs coralliens prend fin au décembre. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de la découvrir durant « Un été aux musées », c’est le moment. L’exposition célèbre la beauté des récifs coralliens et met en avant leur place essentielle dans le milieu marin et leur rôle primordial pour le développement des populations qui en dépendent.

Le grenat est un symbole des Pyrénées-Orientales puisque la manufacture du Grenat est installée à Prades. Le Palais des Rois de Majorque de Perpignan a consacré une belle exposition qui prend fin le 31 décembre à ce bijou catalan. Réalisée en partenariat avec l’Institut du Grenat de Perpignan, Grenat de Perpignan, art et histoire d’un bijou catalan retrace l’histoire de ce bijou aux couleurs sang et or. Une majorité de ces bijoux exceptionnels sont présentés pour la première fois au public.

Cette dernière exposition qui prendra fin à Perpignan à la fin du mois a connu un tel succès qu’elle a été prolongée. À la chapelle Notre Dame des Anges, l’exposition Le retable baroque du Mas Girvès de Llo revient sur la conversation et la restauration de cette œuvre. Elle met également en avant le travail de recherche et les connaissances de Josep Sunyer, le sculpteur, et Félix Escribà, le doreur, et les commanditaires.