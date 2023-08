Documentaire | Barbie, la femme parfaite ?

Alors que le film de Greta Gerwig a déjà conquis de très nombreux spectateurs, Julia Zinke et Nicola Graef, deux réalisatrices allemandes, ont souhaité étudier de plus près Barbie, cette poupée de 29 cm, qui s’est retrouvée entre les mains de millions de petites filles depuis sa commercialisation en 1959.

Diffusé sur Arte, Barbie, la femme parfaite ? est un documentaire complet qui retrace la vie de cette poupée qui traverse les époques.

Barbie, la femme parfaite ? – Le Synopsis

Modèle de femme stéréotypé pour certains, figure d’inspiration émancipatrice pour d’autres : Barbie laisse rarement indifférent. Ses récents changements d’apparence témoignent-ils d’une véritable volonté d’inclusivité ou simplement d’une vaste opération commerciale ? Pour interroger cette image ambivalente, les réalisatrices allemandes Julia Zinke et Nicola Graef ont rencontré des créatrices de contenus, des féministes, des fans de la première heure et une collectionneuse passionnée. À la lumière des réactions des principaux intéressés, elles interrogent le regard que posent les enfants sur les différents modèles qui leur sont proposés. Retour sur l’histoire d’un jouet mythique qui a traversé les époques.

Barbie est unique

La poupée Barbie est unique, aucune autre ne lui ressemble : elle reprend une morphologie adulte avec des cheveux blonds. Elle est la création de Ruth Handler qui, lors d’un voyage en Europe avec son mari Elliott, découvre la poupée Bild Lilli et décide de s’en inspirer. Barbie est née en 1959. Elle remporte un véritable succès puisque 350.000 poupées sont vendues la première année. C’est la première poupée avec sa propre vie et ses propres occupations.

Selon Lisa McKnight, directrice de la marque Barbie de Mattel, « La marque présente des modèles positifs ». Barbie fait son chemin dans le monde professionnel des hommes mais elle reste filiforme et bien coiffée. Barbie est une inspiraiton, une icône, un style de vie.

Aurore Lushtaku, journaliste et fan de Barbie, explique « D’un côté on a cet esprit progressiste : la carrière, la première poupée adulte, et de l’autre, cet idéal de beauté complètement irréaliste qui peut avoir des effets négatifs sur les petites filles ».

Quand la poupée devient femme et la femme devient poupée

Barbie dépasse les hommes blancs, elle devient reine de l’empowerment. Chaque année, lors du Dream Gap Project, le groupe Mattel (la société qui vend les Barbie) distingue des femmes dont la carrière est exceptionnelle. Elles deviennent des ambassadrices Barbie et ont donc une poupée à leur image. Sarah Gilbert, Naomi Osaka ou encore Anna Kikina font partie de ces « femmes d’exception ». La volonté est de proposer plus de modèles féminins, surtout dans le domaine scientifique. Par exemple, Sarah Gilbert est à l’origine du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Documentaire Arte – Barbie, la femme parfaite © SWR / Graef Screen Productions / Sebastian Bock.

Pourtant, la difficulté de conjuguer le féminisme et le fait d’être toujours mince est toujours présente. Au fil des ans, Barbie devient l’incarnation des fantasmes patriarcaux. C’est pour cette raison qu’un environnement social s’impose. Barbie n’a pas d’enfant mais des amies et des cousines. Son compagnon Ken, considéré comme un accessoire par Carla Schriever, joue un rôle secondaire. Ils ont une relation platonique, c’est un couple sexy mais asexuel.

La Barbie nouvelle génération

Mattel mise sur une évolution permanente mais la toute première Barbie existe toujours. Toutefois, depuis quelques années, de nouvelles Barbie sont apparues. Des poupées en situation de handicap, avec des couleurs de cheveux inédites, des modèles plus originaux mais surtout plus représentatifs de la société. Des créations longtemps attendues qui ont été saluées par la critique.

Si les petites filles aussi sont plutôt conquises par ces poupées nouvelle génération, Carla Schriever, professeur et spécialiste du travail social, est plus dubitative. « Le problème c’est que même s’il existe des poupées Barbie en fauteuil roulant, avec des maladies de peau ou des prothèses, cette évolution n’en est qu’à ses débuts ». Elle fait également remarquer que ces Barbie nouvelle génération sont peu différentes des poupées classiques, notamment pour les Barbie Curvy, censées posséder une morphologie de ronde.

Documentaire Arte – Barbie, la femme parfaite © SWR / Graef Screen Productions / Frank Kranstedt.

Haneefah Adam, artiste d’origine nigériane, s’est fait connaître en 2018 en transformant Barbie en Hijarbie, une poupée portant un hijab. La jeune femme explique « Au fil du temps, Barbie est devenue plus qu’un simple jouet, elle est un symbole de féminité, c’est une icône, elle a été une source d’inspiration pour beaucoup de personnes, dont moi ». Elle voulait donc une poupée qui lui ressemble.

Barbie est aujourd’hui présente sur les réseaux sociaux. Pour Aurora Lushtaku, « sur les réseaux sociaux, elle agit vraiment comme une influenceuse et une vraie personne ». Pour Bettina Dorfamnn, détentrice de 18.000 Barbie (ce qui est un record), « Barbie est en phase avec son temps ». En 2023, Barbie arrive sur grand écran. Elle est interprétée par Margot Robbit et est aux côtés de Ryan Gosling, qui jouera Ken.

Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

Ce documentaire est bien construit car il donne la parole à des femmes (et uniquement des femmes ce qui reste encore rare même aujourd’hui) qui ont toute une vision différente de la poupée Barbie. Les plus jeunes la perçoivent comme un jouet, les fans font de Barbie un modèle et pour d’autres, Barbie est un symbole de féminité qui est toujours en avance sur son temps.

