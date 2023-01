Patricia réside à Comines dans le Nord. En 2019, elle cumulait différents emplois en intérim dont celui de femme de ménage dans les crèches et les écoles. Aujourd’hui, elle a un travail fixe mais gagne toujours des faibles revenus (environ 1.400€/mois) ; elle déclare que sa plus grande peur est celle de l’insécurité et se dit inquiète par l’inflation. Ne croyant plus en la politique, elle est devenue abstentionniste.

Tolga, peintre automobile en 2019 suit une formation pour devenir technicien plasturgiste. Il a quitté Cologne pour s’installer en colocation à Francfort. À la réception de sa facture de gaz, il confie « je ne sais pas dans quelle mesure ça va me coûter plus cher, ni ce qu’il me restera à la fin ».

Vanessa, auxiliaire de vie, vit à Cologne avec sa fille. Elle aussi a peur de l’insécurité et redoute la retraite qui engendrera une diminution de ses revenus. Elle apprend à sa fille à être indépendante et à faire les choses seule.