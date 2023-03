La France n’est pas épargnée par ces résultats terrifiants. À Gonfreville-l’Orcher, dans la banlieue du Havre, se situe la plus grande raffinerie du pays. Les excédents de gaz y sont brûlés et des habitants se plaignent de l’impact des émissions sur leur santé et l’environnement.

Les dangers sont identiques : problèmes asthmatiques et risques de cancer suite à une exposition sur le long terme. La zone de la raffinerie semble particulièrement touchée par les cancers. Le Dr Laurent Martin, cancérologue à l’hôpital du Havre, déclare « la zone pétrochimique est un bassin d’emplois très important et l’employeur est responsable d’une certaine exposition mais comme c’est l’employeur, personne n’en parle ». Il poursuit « personne n’est dupe, et notamment les salariés » mais ces derniers ont peur de perdre leur emploi s’ils pointent du doigt le danger sanitaire.

Martin Boudot s’est chargé de recueillir de nouvelles données en s’équipant d’un analyseur d’air du LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement). Cet appareil lui a permis de mesurer les taux de benzène et d’autres gaz toxiques.