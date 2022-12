Depuis le 1er décembre, et après un mois d’essai, la lumière est éteinte à minuit, et non plus à 1 heure du matin. Avant de se rallumer à 6 heures du matin. « Cette modification réduira d’autant plus la consommation énergétique et l’impact sur la faune et la flore. Elle concerne toutes les rues et secteurs de Saint-Cyprien, Alénya, Latour-Bas-Elne, Corneilla-del-Vercol, Théza et Montescot. En raison de contraintes techniques, aucune exception ne peut être faite. Elle s’appliquera de même aux décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année ».