Projection débat à Elne | La fonte des glaciers et l’urgence d’y remédier

François Dulac est spécialiste en chimie atmosphérique au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) de Paris ; et médiateur scientifique pour l’Institut francilien Pierre Simon Lapalce (IPSL). Sa recherche se concentre plus précisément sur « les interactions entre les particules atmosphériques et le climat » , détaille-t-il. La rencontre avec le film et ses réalisateurs s’est faite lors d’un festival.

« Le film a pour intérêt de démontrer que la fonte des glaciers est un marqueur très évident du réchauffement climatique. Et certains le remettent encore en question, s’offusque le scientifique. Pourtant, il n’y a plus aucun doute que la terre a pris entre 1,6 à 1,8 degré, depuis le début du vingtième siècle. Et la masse de glace y est bien plus sensible que l’Homme. Ce film l’illustre bien à travers – par exemple – les rencontres avec différents scientifiques et spécialistes locaux ».