L’édition 2023 du Festival de Musique Sacrée rythme Perpignan pour Pâques

Article mis à jour le 20 mars 2023 à 06:30

Les Pyrénées-Orientales mettent tout au long de l’année la musique à l’honneur avec des festivals qui accueillent des milliers de participants. Premier gros événement musical de l’année : le Festival de Musique Sacrée a dévoilé sa programmation.

Du 25 mars au 8 avril 2023, les artistes seront présents pour échanger avec le public à travers des concerts, mais aussi des rencontres, des ateliers, des conférences, des balades musicales et bien d’autres manifestations. Ce festival, qui se veut accessible à tous avec une programmation en accès libre ou à des tarifs préférentiels, s’impose comme un rendez-vous musical incontournable à Perpignan.

L’édition 2023 de Musique Sacrée, c’est 15 concerts : 5 Florilège, 8 Mosaïque et 2 Le Off. Les concerts Florilège regroupent tous les concerts payants, avec des tarifs accessibles, allant de 1 à 27 €. Tous les autres concerts sont en accès libre. Pour cette 37e édition du festival, ce sont près de 70 manifestations qui rythmeront différents lieux de Perpignan avec comme fil conducteur le plaisir de l’écoute, de l’échange et de l’émerveillement. Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, amateurs ou confirmés, ce sont près de 160 artistes qui sont attendus pour le festival de Musique Sacrée.

L’Eglise des Dominicains de Perpignan accueille les concerts Florilège

Printemps sacré : la jeune cheffe Lila Hajosi dirige l’ensemble Irini, un octuor qui fait voyager entre l’Orient orthodoxe et l’Occident catholique à travers les thèmes de la jouissance, du deuil et de la résurrection. Printemps Sacré est une ode à la vie. Le 31 mars à 18h30. Ô Solitude : dirigé par Paul-Antoine Bénos-Djian, le Consort met à l’honneur le mariage entre la musique et la poésie qui l’inspire. Dans ce concert de musique baroque anglaise, le compositeur invente des dissonances, laisse vibrer les instruments aux timbres chauds et met en exergue l’expression des âmes et des passions. Le 1er avril à 20h45. Stabat Mater, unique concert Florilège à ne pas être joué à l’Eglise des Dominicains mais à l’Archipel : considéré comme le point d’orgue du festival, ce concert mis en scène par David Bobée et Caroline Mutel propose une vision jeune et humaine de l’œuvre de Giovanni Battista Pergolesi. Le 4 avril à 20h30. Lumio : résultat d’une rencontre artistique entre différents artistes dont la musique transmet les valeurs du partage, les chants polyphoniques corses de Lumio montrent l’osmose entre les voix et les textes et la vibration du chant d’Abdullah Miniawy. Le 6 avril à 20h45.

Jérusalem : Simon-Pierre Bestion, jeune chef, créé une rencontre inouïe entre un lieu, des artistes et un public. Le chœur La Tempête a des origines multiples. Douze langues résonneront dans l’Eglise des Dominicains pour un voyage sensoriel au cœur de Jérusalem. Le 8 avril à 20h45.

Les concerts Mosaïque, une variété d’artistes dans des lieux divers

Hildegard von Bingen : avec son ensemble Oriscus, un quatuor de femmes, Anne Bertin-Hugault livre son admiration pour Hildegard von Bingen. Le 25 mars à 17h à l’Eglise Notre-Dame-la-Réal. Anima : le quatuor à cordes composé des jeunes musiciens du Cervin Quartet, qui fait partie des jeunes talents du Festival de Prades en 2021 et 2022, propose un concert intime de musique classique. Le 26 mars à 17h au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà. Vendredi à Ténèbres : création d’une musique sacrée vivant de l’Office des Ténèbres du Vendredi Saint. Un temps fort du festival Musique Sacrée. Le 29 mars à 18h30 dans la Chapelle basse du Couvent des Minimes. Réminiscence : Jasser Haj Youssef redonne vie à la viole d’amour, un instrument baroque rare et mystérieux, en l’adaptant à plusieurs styles de musique. Le 31 mars à 20h45 à l’Eglise des Dominicans. Rêverie entre ciel et terre : une rencontre entre deux interprètes, Elizabeth Vitu et Laurent Pie, qui utilise le carillon pour mettre à l’honneur les musiques de Francis Poulenc, Johann Sibelius et Jef Rottiers au rythme de la poésie de Charles Baudelaire. Le 1er avril à 16h sur le parvis de l’Eglise Saint-Jean-le-Vieux. Khosrow & Shirin : ce concert est une invitation à explorer le répertoire de la musique persane. Anousha Nazari et Sepand Dadbeh, iraniens, mêle chant, tambûr et oud pour transporter les spectateurs de la mer Caspienne à la mer Méditerranée. Le 1er avril à 18h30 à l’Eglise des Dominicains. Chants juifs : Sonia Wieder-Atherton au violoncelle et Bruno Fontaine au piano s’inspirent de l’art des Hazans pour un cycle de chants juifs traditionnels, des mélodies inspirées par le vibrato de l’âme. Le 6 avril à 18h30 à l’Eglise des Dominicains.

Mujeres : un concert en famille pour rendre hommage aux personnalités féminines du Nouveau Monde à travers une sélection poétique de leur héritage musical depuis l’époque de la colonisation jusqu’à aujourd’hui. Rafaël Guel Frias et Ronald Martin Alonso associent leurs instruments (guitare baroque, flûtes, percussions, viole de gambe) au chant de Diana Baroni. Le 8 avril à 17h à l’Eglise des Dominicains.

Et quelle est la programmation des « Pousses du Festival » dédiées au Jeune Public ?

Cette année encore, le Jeune Public n’a pas été oublié puisqu’une riche programmation lui est entièrement dédié. Les jeunes, de 0 à 18 ans, sont invités à participer au festival en endossant une casquette d’acteur ajoutée à celle de spectateur.

Pour cette deuxième édition des « Pousses du Festival », ateliers, rencontres, découvertes, répétitions, balade musicale et film d’animation sont prévus. Depuis 2021, des artistes viennent à la rencontre des enfants scolarisés à Perpignan pour leur présenter leur spectacle en avant-première. Début de la programmation Jeune Public avec Rencontre avec Goupil, le renard, une balade musicale au Muséum d’Histoire naturelle le 26 mars. Une visite animée pour découvrir les vitrines du muséum en compagnie de Goupil. Le cinéma Le Castillet diffusera Ernest et Célestine : le voyage en Charabie le 29 mars (tout public) ainsi que le 30 mars (uniquement pour les scolaires). Comme l’année dernière, les bibliothécaires aussi seront de la partie puisqu’ils mettent en place un atelier enfant-parent le 29 mars à la médiathèque de Perpignan. L’occasion pour les tout-petits (0-3 ans) de découvrir en douceur les instruments à cordes. Le 5 avril, les enfants de plus de 7 ans pourront écouter des chants polyphoniques corses. Juste après la représentation d’A Filetta, ils seront autorisés à s’installer dans l’espace « micro-folie » de la médiathèque munis de tablettes pour découvrir les instruments à cordes à travers les collections des musées prestigieux. Jasser Haj Youssef rencontrera les jeunes des Espaces Adolescents Jeunesse de la ville au Couvent des Minimes pour partager son expérience en tant que soliste, compositeur, musicologue et pédagogue.

Les « Constellations du festival » : une programmation autour de rencontres

Les « Constellations du festival » sont nées de la volonté de rendre la musique accessible à tous les publics, notamment aux publics éloignés de l’offre culturelle. Les manifestations sont regroupées en deux catégories :

Les Concerts de cœur : des concerts, répétitions et ateliers ouverts aux personnes en situation économique et sociale précaires ;

: des concerts, répétitions et ateliers ouverts aux personnes en situation économique et sociale précaires ; Les répétitions publiques : des répétitions ouvertes aux publics en situation de handicap, aux seniors et aux jeunes. Parmi les temps forts de cette programmation, la master class de Jasser Haj Youssef le 1er avril, des Paroles d’artistes du 31 mars au 8 avril, une rencontre avec Lola Gruber, Lorsque le jour paraît, un accès à la terrasse du Castillet en musique au lever du soleil, De l’âme en vibrations, une visite en musique du Couvent Sainte-Claire, la projection de Mémoria à l’Institut Jean Vigo.

Le Off du Festival de Musique Sacrée en 2023

La programmation Off se divise, elle aussi, en deux catégories différentes :

Les Talents du Festival : avec cette année, une exposition de photographies de Michel Aguilar (artiste déjà exposé l’année dernière), intitulée « Vibrato de l’âme », en écho au festival et accessible librement du 11 mars au 30 avril à la Chapelle Tiers-Ordre.

avec cette année, une exposition de photographies de Michel Aguilar (artiste déjà exposé l’année dernière), intitulée « Vibrato de l’âme », en écho au festival et accessible librement du 11 mars au 30 avril à la Chapelle Tiers-Ordre. Deux concerts assurés par des amateurs venus de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales qui viennent à la rencontre du public pour partager aussi bien la musique que le plaisir : Spirit you all interprété par la chorale gospel de la Casa Musicale le 11 mars au Couvent des Minimes et Les voix de l’âme chanté par le Chœur de Chambre de Perpignan le 12 mars au Couvent des Minimes.