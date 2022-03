Le Festival de musique sacrée revient au printemps

Le 13 avril, les tout-petits pourront assister à un atelier avec leurs parents et les bibliothécaires de la médiathèque. Ils vivront une expérience corporelle, musicale et sensorielle, au rythme des comptines. Les enfants de plus de 7 ans pourront participer à un atelier-concert. Ils découvriront les percussions turques, la contrebasse et le piano. Pour clore la journée, Stéphanie Despotes, bibliothécaire, embarquera, grâce à des tablettes numériques, petits et grands au sein des musées les plus prestigieux avec pour fond sonore les concerts de la Philharmonie de Paris.