Élections syndicales l Rapport de force entre les syndicats des Pyrénées-Orientales respecté

Parmi les plus de 2.200 agents de la ville de Perpignan, la majorité s’est prononcée en faveur du syndicat majoritaire sortant. Ainsi Force Ouvrière recueille plus de 60% des voix, le second syndicat représenté reste Sud CT66, avec 25% des suffrages exprimés. Malgré une présence accrue auprès des agents de la ville, la CGT ne parvient pas à faire élire de représentants affichant le plus petit score derrière, FO, Sud CT66, la CFDT et FA.