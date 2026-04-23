Escale à Port-Vendres : une dizaine d’enfants à la découverte d’un navire d’exception

À l’occasion du Festival « Escale à Port-Vendres« , une dizaine d’enfants du centre aéré de Port-Vendres–Collioure a vécu une expérience hors du commun en embarquant à bord du navire le Phoenix. Le temps d’une heure en mer, ces jeunes marins d’un jour ont découvert la navigation sur ce voilier d’exception, connu pour ses apparitions au cinéma et son riche passé maritime, entre émerveillement, apprentissage et premiers frissons du large.

Amarré quelques jours dans le port catalan de Port-Vendres, le Phoenix n’est pas un bateau comme les autres. Ce brick de 34 mètres, reconnaissable à sa silhouette élégante faite de bois et de toile, a traversé les époques et les usages, se réinventant au fil des décennies sans jamais perdre son âme. Construit selon des techniques traditionnelles, il témoigne d’un savoir-faire maritime aujourd’hui rare, où chaque détail des mâts aux cordages raconte une histoire.

Tour à tour navire de transport, bateau de formation puis véritable star des plateaux de tournage, le Phoenix s’est forgé une réputation singulière. Il incarne à lui seul l’imaginaire collectif des grands voiliers d’antan. Sa capacité à traverser les univers, du monde réel à celui du cinéma, en fait un ambassadeur flottant du patrimoine maritime.

Sa présence à Port-Vendres ne passe pas inaperçue. À quai, son allure impose le respect : coque sombre, gréement majestueux, voiles soigneusement ferlées. Entre les quais animés et la Méditerranée en toile de fond, il attire autant les passionnés d’histoire navale que les curieux, venus admirer ce géant de bois chargé d’histoires. Les regards s’attardent, les smartphones se lèvent, et les discussions s’engagent autour de ce témoin vivant d’une autre époque datant de 1929, soit quasiment 100 ans.

Une première expérience en mer pour les enfants

Mais au-delà de l’escale, une initiative plus discrète a retenu l’attention. Une dizaine d’enfants du centre aéré de Port-Vendres–Collioure ont embarqué à bord du Phoenix pour une sortie en mer d’environ une heure. Encadrés par le commandant Yannick et son équipage, les enfants ont été initiés aux bases de la navigation. Observation des voiles, compréhension du rôle du vent et premières manipulations en tirant sur les cordes pour orienter les voiles dans la direction du vent. L’expérience se veut donc à la fois pédagogique et accessible. À bord, chaque geste est expliqué, chaque étape détaillée.

Pour la plupart, il s’agissait d’une première découverte d’un voilier de cette envergure. Une immersion concrète dans un univers souvent méconnu, loin des activités habituelles proposées dans ce type de structure. Rapidement, la curiosité prend le pas sur la réserve. Les enfants vêtus d’un gilet de sauvetage par sécurité s’intéressent au fonctionnement du bateau, interrogent l’équipage, observent les manœuvres. L’échange s’installe naturellement entre les marins et ces jeunes passagers, âgés de 6 à 11 ans.

Au fil de la sortie, l’initiation se transforme en expérience. Les enfants ne se contentent pas de regarder le flot des vagues contre la coque du bateau : ils participent, comprennent, expérimentent. Une manière directe de sensibiliser à la navigation et, plus largement, à l’environnement maritime. Pour Céline Berdellou (marin-cook-logistique-réservations), faire découvrir leur univers maritime aux plus jeunes s’inscrit dans une logique de transmission et de partage.

« C’est un plaisir de faire découvrir la voile traditionnelle aux jeunes grâce à notre bateau. Voir leurs yeux s’allumer au premier coup de vent dans les voiles, c’est la plus belle des récompenses.»