Festival maritime : les grands voiliers historiques reviennent à Port-Vendres

Du vendredi 17 au lundi 20 avril 2026, la ville de Port-Vendres organise la deuxième édition du festival « Escale à Port-Vendres ». Entre balades en mer, visites guidées de grands voiliers d’exceptions, concerts ou encore expositions, cap sur ce festival maritime ouvert à tous les publics.

Port-Vendres s’apprête à renouer avec son identité portuaire à l’occasion de la deuxième édition du festival « Escale à Port-Vendres. » Pendant quatre jours, habitants, visiteurs et passionnés de navigation pourront profiter d’un événement placé sous le signe de la découverte, de la transmission et de la fête. Pensé comme un rendez-vous populaire et culturel, ce festival entend mettre en lumière le patrimoine maritime de la cité portuaire catalane à travers une programmation accessible à tous les publics.

Les grandes nouveautés de cette deuxième édition

C’est l’un des principaux changements de cette nouvelle édition : le festival s’agrandit. Grâce aux aménagements réalisés sur le port, les organisateurs peuvent désormais investir davantage d’espaces sur les quais. Autre nouveauté marquante, les animations à quai seront renforcées avec davantage de spectacles de rue et d’ateliers autour de l’univers maritime.

Le public pourra aussi profiter d’une expérience plus immersive grâce à des balades en mer à bord de vieux gréements, une proposition qui vient enrichir l’événement au-delà des simples visites de navires. Enfin, le festival gagne une journée supplémentaire. Cette édition 2026 s’étendra sur quatre jours, jusqu’au lundi 20 avril, avec en point d’orgue une parade de départ des bateaux, annoncée comme l’un des temps forts de la manifestation.

« On a toute une série d’ateliers en lien avec la thématique maritime et avec l’environnement. On met en avant aussi certains métiers marins. Les pêcheurs, évidemment, mais aussi la charpenterie marine ou d’autres métiers auxquels on n’aurait pas forcément pensé. » explique Mathieu Malé, chargé de mission pour Escale à Port-Vendres.

Une flotte de bateaux d’exception à visiter

Cette deuxième édition s’annonce particulièrement attendue grâce à la qualité des navires annoncés à Port-Vendres. Parmi eux, le Belem fera figure de véritable tête d’affiche. Ce mythique trois-mâts, l’un des plus emblématiques du patrimoine maritime français, attire toujours autant les regards par sa silhouette majestueuse et son histoire hors du commun. Sa venue dans le port catalan à l’occasion de ses 130 ans constitue à elle seule l’un des temps forts du festival.

Autre bateau très attendu, Le Phoenix apportera une touche spectaculaire à cette édition. Avec son allure immédiatement reconnaissable et sa réputation de voilier aperçu dans plusieurs productions audiovisuelles, notamment dans des films de Ridley Scott comme Master and Commander, Napoléon ou Les Chroniques de Narnia, il incarne à merveille l’imaginaire des grandes traversées et des navires d’aventure.

Enfin, L’Étoile, voilier-école de la Marine nationale, viendra compléter cette affiche prestigieuse. Toujours utilisé pour la formation des marins, il symbolise à la fois la transmission, le savoir-faire naval et l’histoire maritime française. Pour Mathieu Malé, chargé de mission pour Escale à Port-Vendres, ces bateaux constituent l’événement principal du festival.

« Ce qui fait la colonne vertébrale du festival, c’est l’accueil de ces grands voiliers et de visiter les bateaux qui seront amarrés à quai. Certains d’entre eux comme le Bélem ont plus d’un siècle d’existence. Avec un billet pour 10 euros pour les adultes, on peut visiter trois bateaux et vous plongez au plus près de l’univers maritime » ajoute-t-il.

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