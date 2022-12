Si Perpignan perd ses habitants, où réside la population des Pyrénées-Orientales ?

Le département des Pyrénées-Orientales comptait 482.765 habitants au 1er janvier 2020. Ils étaient 466.327 en 2014 et 445.890 en 2009. Ce gain de population, estimé à 0,6% par an en moyenne, s’explique par le solde migratoire qui permet de compenser le solde naturel déficitaire (-0,2%). Les arrivées sont nettement plus nombreuses que les départs.

Depuis 2014, la population du département des Pyrénées-Orientales augmente en moyenne de 0,6% par an. C’est l’une des évolutions les plus élevées de la région Occitanie même si elle est deux moins importante que la Haute-Garonne et l’Hérault. Tous les départements d’Occitanie enregistrent une hausse de leur population entre 2014 et 2020.