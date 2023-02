Exposition Constellations | 50 ans de création artistique contemporaine à Céret

Article mis à jour le 28 février 2023 à 07:45

Près d’un an après sa réouverture suite à des travaux d’agrandissement et de rénovation, le musée de Céret a levé le voile sur la future exposition temporaire qui débutera au mois de mai prochain. « Constellations » embarquera les visiteurs à un voyage dans la galaxie de la création artistique contemporaine de ces cinquante dernières années. C’est une réelle invitation au rêve et à l’imaginaire qui sera proposée à travers des sensibilités inhabituelles.

Présentation de l’exposition « Constellations »

Une quarantaine d’artistes, français et étrangers, sont à découvrir lors de cette nouvelle exposition temporaire qui sera visible du 13 mai au 26 novembre 2023. Issus de générations différentes et d’horizons divers, ces artistes ont tous un univers personnel qui a marqué l’histoire de l’art de ces cinq dernières décennies. Toutes les œuvres présentées proviennent des collections des deux FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain) Occitanie – Toulouse et Montpellier – et du Musée régional d’art contemporain Occitanie de Sérignan.

Le communiqué de presse précise « « Constellations » propose de faire briller des étoiles/œuvres de toute nature dans les espaces et sur les cimaises du musée en invitant les visiteurs à laisser libre champ à leur imaginaire, à leurs rêves, et à trouver dans ces constellations autant de clés à leurs questionnements et d’univers de contemplation et de réflexion que d’artistes ici réunis ».

Associer l’inassociable

L’exposition a plusieurs objectifs dont le principal est de faire un bilan et se projeter dans l’avenir. L’idée est de proposer à tous les visiteurs du musée le plus large champ des possibles. Pour cela, des associations inédites sont osées. Clément Nouet, commissaire de l’exposition et actuel directeur du MRAC Occitanie, a souhaité surprendre en rapprochant des oppositions. Il a préféré jouer des différences et mettre en avant ce qui oppose les œuvres plutôt que réduire les écarts ou créer une esthétique. « Constellations » montre donc des ruptures de styles et des pensées fragmentées qui sont, en réalité, le simple reflet de la scène artistique contemporaine. Un ensemble d’étoiles et d’œuvres est évoqué dans cette exposition dont les projections sont suffisamment proches pour permettre aux visiteurs de les relier grâce à des lignes imaginaires. Le titre « Constellations » n’a pas été choisi au hasard, il met en avant le pouvoir d’un cycle, d’un temps et d’une lumière, comme le font les étoiles dans le cosmos.

L’art pour communiquer

« Constellations » tend à amener le regard sur une scène qui s’est projetée dans un monde globalisé dans lequel les notions d’identités, de frontières et de valeurs se sont fortement complexifiées. L’exposition évoque également cette notion de « déterritorialisation », une libération de la pensée de l’espace et du temps. Cette sélection d’œuvres souhaite mettre en avant des sensibilités différentes. L’exposition souhaite redonner à l’art sa fonction « phatique »* pour créer du lien, aussi bien entre les œuvres et les créations publiques que les équipements culturels sur un même territoire dans le but de rassembler et fédérer autour de l’art contemporain.

*« fonction phatique » : définition d’après le CNRTL, « fonction du langage dont l’objet est d’établir ou de prolonger la communication entre le locuteur et le destinataire sans servir à communiquer un message ».