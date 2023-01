Exposition photographies | Ce monde sous nos yeux hérité de la guerre

Avec son projet «Legacy Of War», Giles Duley explore l’impact durable de la guerre sur les individus et les communautés à travers les récits de ceux qui vivent les lendemains de ces affrontements. Le photographe s’intéresse davantage à l’humain et au personnel et non aux conséquences économiques et politiques à court terme, comme la plupart des médias.

Cette installation photographique montre les violences faites aux femmes au Soudan et au Congo, vues par le prisme de la résilience. Les clichés proviennent de diverses séries. Il n’y a donc pas d’images de chars, d’explosions, de canons. Giles Duley privilégie les histoires de la vie quotidienne.