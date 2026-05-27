Les expositions de grands musées, gratuites sur écran géant : dans les Pyrénées-Orientales, le festival Ticket lance un nouveau concept

Du 12 au 14 juin 2026, ce festival international d’un nouveau genre se tiendra au parc de Clairfont à Toulouges. Les expositions de grands musées seront projetées et présentées en live sur écran géant. De quoi profiter d’œuvres lointaines sans prendre l’avion.

« Nous allons mettre un écran LED géant dans le parc de Clairfont »

« L’idée est assez simple, explique Sébastien Planas, porteur du projet. Nous allons mettre un écran LED géant, comme ceux dans les stades, dans le parc de Clairfont. » Les œuvres de grands musées seront alors projetées et commentées par les directeurs d’exposition qui se déplaceront pour l’occasion.

Le pari de « Ticket » n’aurait jamais pu voir le jour sans le carnet d’adresses de Sébastien Planas, et de l’équipe de l’association Cogito qui organisait déjà le FILAF à Perpignan, festival international du livre d’art et du film. « Le FILAF s’est terminé en 2022, explique Sébastien Planas. On voulait passer à autre chose, en lien avec notre goût pour l’art. »

« L’idée est que ce soit gratuit, et pour des publics éloignés. Tout le monde ne peut faire mille kilomètres et prendre un billet d’avion à 500 euros pour voir un musée. Il y a aussi le blocage symbolique. On peut se dire que voir une exposition à la fondation Louis Vuitton, ce n’est pas pour soi. »

Un évènement d’autant plus précieux que certaines des expos sont déjà complètes et qu’il est impossible de les voir autrement. Tout le programme n’a pas encore été dévoilé, mais Ticket devrait accueillir le Louvre Abu Dhabi, la fondation Louis Vuitton, et bien d’autres. La commissaire d’exposition Marie-Charlotte Calafat sera présente pour raconter l’exposition Fashion Folklore du MUCEM de Marseille. Didier Ottinger directeur adjoint du Centre Pompidou, viendra commenter l’exposition Edward Hopper du Grand Palais de Paris. Cécile Debray sera sur place pour l’exposition du musée Picasso de Paris, dont elle est présidente. « C’est une des trois personnes qui compte le plus dans l’art français et mondial, se réjouit Sébastien Planas. Tous ces gens, avec un tel niveau, sont de super vulgarisateurs. Ils font vivre l’expo comme ils l’ont vécu, comme une aventure, ce n’est pas du tout un cours. »

Déclencher des coups de cœur, à des centaines ou milliers de kilomètres des musées

Rendez-vous dès le vendredi 12 à 18h30, puis des projections auront lieu tout le week-end en journée comme en nocturne. Une dizaine d’expositions sont prévues, certaines consacrées à plusieurs créateurs, comme l’exposition « Couleurs ! » du centre Pompidou qui présente plus d’une quarantaine d’artistes à travers le XXe siècle. D’autres seront monographiques, comme celles consacrées à Calder ou Picasso. Sébastien Planas rêve d’un festival qui déclenche des coups de cœur pour des œuvres et amène les curieux à se passionner.

« Au total, il y aura plus d’une centaine d’artistes montrés à différentes époques. On y va parce qu’on connaît un nom, et puis on va faire une découverte. »

Le concept est soutenu par la Région, le Département, la ville de Toulouges et la fondation Louis Vuitton. Avec un budget proche de 50 000 euros, il serait unique en France. Sébastien Planas compte bien le reconduire pour d’autres éditions. « Je suis fier que Ticket soit à Toulouges. On est très attachés à l’extérieur et à ce territoire, un des plus pauvre de France avec beaucoup de gens désireux de se rapprocher de l’art et de la culture. »

Le programme complet sera prochainement détaillé sur ce site.

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