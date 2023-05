Extinction rébellion Perpignan appelle « EAU SECOURS » face à la sécheresse

Ce samedi 27 mai, les activistes écologistes d’Extinction Rébellion de Perpignan ont accroché une banderole «Eau secours» au sommet du château d’eau de Cabestany, près de Perpignan. Les militants qui adressent aux médias leur manifeste annoncent «une campagne de mobilisation sur la crise de l’eau à échelle locale et nationale». Et exigent «de vraies mesures, éclairées et justes.».

Face au changement climatique, Extinction rébellion dénonce la «légèreté terrifiante» des «gouvernants»

Via leur manifeste, ces militants écologistes qui prônent la désobéissance civile raillent la charte d’engagement volontaire proposée aux mairies des Pyrénées-Orientales. «Elle regroupe 9 points tous plus abstraits et insignifiants les uns que les autres.». Les écologistes s’insurgent notamment contre les restrictions d’usage de l’eau pour les habitants alors que les hôtels peuvent remplir leur piscine et que le projet de golf prévu à Villeneuve-de-la-Raho n’est toujours pas remis en question. «Nous n’acceptons pas que les conditions de vie des habitants soient sacrifiées au profit des golfs, des hôtels luxueux.»Extinction rébellion Perpignan réclame «une gestion efficace et équitable de l’eau au niveau local, des restrictions dans les domaines qui ne relèvent pas de l’intérêt public de la population.»

Extinction rébellion Perpignan appelle les élus des Pyrénées-Orientales à prendre de «vraies mesures, éclairées et justes»

Habitués des campagnes chocs pour dénoncer les dérives de la société et l’inaction climatique, les militants écologistes appellent «(e)au secours» tous les citoyens qui refusent de baisser les bras», face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales.

«Nous exigeons que les maires de la région déclarent l’urgence hydrique et climatique, car la sécheresse est bel et bien un effet du changement climatique. Nous, comme de nombreuses associations citoyennes, comme beaucoup de collectifs paysans, comme bien des scientifiques, demandons l’arrêt des projets inutiles, de la bétonisation des sols, de la construction de golfs et consorts, qui ne font qu’aggraver le problème.» Pour les écologistes qui ont décidé de hisser leur banderole à plus de 30 mètres de hauteur, «l’eau est à la fois un besoin vital et un bien commun, nous ne laisserons personne la privatiser.»

Le projet de golf de Villeneuve-de-la-Raho toujours sur les rails ?

Alors que le golf de Villeneuve-de-la-Raho est dans les tuyaux depuis plus de 20 ans, et que le département vit une sécheresse historique, de nombreuses voix s’élèvent pour que ce projet soit définitivement abandonné. Déclaré d’intérêt public par la Préfecture en 2019, le projet de golf sur la commune de Villeneuve-de-la-Raho est de plus en plus décrié. Depuis le 28 avril 2023, l’association Pays catalan écologie a déposé un recours devant la préfecture des Pyrénées-Orientales, demandant au préfet de faire machine arrière, et de retirer les autorisations administratives. De son côté, l’association Agissons a lancé une pétition pour exiger des acteurs publics l’abandon d’un «projet irresponsable !» Agissons rappelait également qu’un projet similaire avait reçu un avis défavorable de la part du préfet de l’Hérault.

