Sécheresse : la préfecture propose aux maires une charte d’engagement

La situation hydrique reste critique dans les Pyrénées-Orientales, et le préfet pense que « ces mesures sont plus efficaces à l’échelle communale, sur le terrain, et auprès des administrés. Nous ne parlons pas ici d’interdictions, qui n’ont pas toujours d’efficacité, mais d’engagement des maires volontaires. C’est une incitation collective, basée sur la solidarité, et j’espère que les 226 communes seront signataires. »